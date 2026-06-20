Pelé y el Mundial: el hombre que convirtió el fútbol en una religión

Pelé no solo ganó tres Copas del Mundo. Tampoco fue únicamente el futbolista más dominante de su tiempo. Edson Arantes do Nascimento apareció cuando el fútbol todavía buscaba su lugar en el mundo y ayudó a transformarlo en el espectáculo global que conocemos hoy. Desde la promesa que le hizo a su padre tras el Maracanazo hasta la consagración definitiva en México 1970, la historia de Pelé es también la historia de cómo nació el fútbol moderno.