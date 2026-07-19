¿Por qué anularon el gol de España en la final del Mundial? vea la jugada polémica

Nico Williams había marcado en la prórroga de la final del Mundial, pero el árbitro invalidó la acción por una falta previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi. Foto: EFE - Angel Colmenares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La primera gran controversia de la prórroga en la final del Mundial 2026 tuvo como protagonista a Nico Williams. España logró enviar la pelota al fondo de la red cuando parecía encontrar el premio a su dominio, pero la celebración duró apenas unos segundos. La acción fue anulada por una falta previa sobre Nicolás Otamendi, decisión que fue revisada y ratificada por el VAR.

Con el partido igualado y Argentina jugando con diez hombres tras la expulsión de Enzo Fernández, la selección española volvió a inclinar la cancha y encontró el camino al gol en una jugada que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más discutidos del encuentro.

La acción que terminó anulada

La jugada comenzó por la banda derecha con un pase hacia el centro en busca de Ferran Torres. El delantero intentó controlar el balón, pero apenas logró rozarlo, dejando la pelota flotando cerca del punto penal.

En ese momento apareció Mikel Merino, quien buscó girarse para intervenir en la acción. Sin embargo, durante ese movimiento terminó pisando a Nicolás Otamendi, que cayó al césped producto del contacto.

Pese a la caída del defensor argentino, la jugada continuó. Emiliano “Dibu” Martínez salió a achicar espacios y evitó el remate inicial, aunque dejó un rebote que fue aprovechado por Nico Williams, quien llegó desde el sector izquierdo para empujar la pelota al fondo de la red.

El VAR confirmó la decisión

Aunque España celebró el tanto, el árbitro ya había señalado la infracción sobre Otamendi antes de que el balón terminara en la portería.

La acción fue revisada por el VAR, que confirmó la decisión tomada en el campo. En las imágenes se evidenció el pisotón de Mikel Merino sobre el defensor argentino, motivo por el cual el gol de Nico Williams quedó invalidado.

De esta manera, el marcador permaneció 0-0 en la prórroga y la final continuó sin modificaciones tras una de las jugadas más polémicas del partido.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador