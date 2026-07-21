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¿Qué sigue para el fútbol tras el fin del Mundial de Norteamérica 2026?

La sensación de vacío post-Copa del Mundo ya está aquí, pero no durará demasiado, pues la pelota seguirá rodando en los torneos de clubes de distintas latitudes.

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Daniel Bello
Daniel Bello
21 de julio de 2026 - 10:00 p. m.
Un aficionado de la selección francesa de fútbol observa el partido de semifinales del Mundial de 2026 entre Francia y España en una pantalla gigante en el Estadio de Toulouse, en Toulouse, el 14 de julio de 2026.
Un aficionado de la selección francesa de fútbol observa el partido de semifinales del Mundial de 2026 entre Francia y España en una pantalla gigante en el Estadio de Toulouse, en Toulouse, el 14 de julio de 2026.
Foto: AFP - ED JONES

Tras la final entre España y Argentina, los futboleros quedamos con esa inevitable depresión post-Mundial. El evento que acaparó nuestra atención durante 39 días ya no está y dejó una sensación de vacío difícil de explicar. En días como estos no vendría mal un Nueva Zelanda vs. Irán o un Uzbekistán vs. RD Congo, pero tocará esperar cuatro años para volver a vivir algo parecido con partidos de ese estilo.

El certamen más importante del deporte llegó a su fin, y para aquellos que no ven fútbol cada cuatro años, cualquier partido que puedan poner...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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