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Portugal 1-0 República Democrática del Congo, en vivo: siga aquí a los rivales de Colombia

Cristiano Ronaldo y compañía se estrenan en el Mundial 2026 frente a una selección que no aparecía en la cita mundialista hace medio siglo.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de junio de 2026 - 05:08 p. m.
NRG Stadium antes del juego por la primera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, entre Portugal y República Democrática del Congo, este miércoles 17 de junio.
NRG Stadium antes del juego por la primera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, entre Portugal y República Democrática del Congo, este miércoles 17 de junio.
Foto: Getty Images via AFP - MOLLY DARLINGTON
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Todo listo para la apertura del penúltimo grupo de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. La encargada de abrir el telón es la selección de Cristiano Ronaldo, Portugal, que enfrenta esta tarde en el NRG Stadium de Houston, Texas, a la República Democrática del Congo.

Esta enorme nación africana, la segunda más grande del continente por extensión, de 116 millones de habitantes, ya había participado una vez de la Copa del Mundo. Sin embargo, lo hizo bajo el nombre de Zaire en 1974. En aquella ocasión, cayó eliminado en primera ronda, perdiendo todos los duelos.

Ahora, reestructurada como un gobierno elegido legítimamente, espera poder marcar su primer gol en un mundial y por qué no arañar puntos en los tres partidos, comenzando por el de hoy contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Aunque haya sido en el ocaso de su carrera, CR7 cuenta con una de las mejores generaciones en la historia de Portugal para esta cita orbital. Los lusos se ilusionan con poder levantar su primera Copa Mundial justo antes del adiós de su gran referente, para lo cual debe empezar con pie derecho hoy.

Minuto a minuto de Portugal vs. República Democrática del Congo

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Portugal!

⏱️ 6’ Portugal 🔴 1-0 🔵 Congo ⚽

Completamente inclinada la cancha hacia el lado congoleño hasta que llega el primer gol de Portugal. Mueve muy bien el seleccionado europeo de un lado a otro hasta que provoca un remate de cabeza de João Neves que llega al área.

Actualización claveHace 5 horas

Inicia el partido en Houston

⏱️ 0’ Portugal 🔴 0-0 🔵 Congo ⚽

Hace 5 horas

XI de República Democrática del Congo

Actualización claveHace 5 horas

El XI estelar de Portugal

Actualización claveHace 6 horas

Una hora para que arranque el juego

  • Fecha: miércoles 17 de junio de 2026
  • Lugar: NRG Stadium de Houston, Texas en Estados Unidos
  • Hora: 12:00 p. m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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