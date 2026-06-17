Portugal 1-0 República Democrática del Congo, en vivo: siga aquí a los rivales de Colombia

NRG Stadium antes del juego por la primera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, entre Portugal y República Democrática del Congo, este miércoles 17 de junio. Foto: Getty Images via AFP - MOLLY DARLINGTON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Todo listo para la apertura del penúltimo grupo de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. La encargada de abrir el telón es la selección de Cristiano Ronaldo, Portugal, que enfrenta esta tarde en el NRG Stadium de Houston, Texas, a la República Democrática del Congo.

Esta enorme nación africana, la segunda más grande del continente por extensión, de 116 millones de habitantes, ya había participado una vez de la Copa del Mundo. Sin embargo, lo hizo bajo el nombre de Zaire en 1974. En aquella ocasión, cayó eliminado en primera ronda, perdiendo todos los duelos.

Ahora, reestructurada como un gobierno elegido legítimamente, espera poder marcar su primer gol en un mundial y por qué no arañar puntos en los tres partidos, comenzando por el de hoy contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Aunque haya sido en el ocaso de su carrera, CR7 cuenta con una de las mejores generaciones en la historia de Portugal para esta cita orbital. Los lusos se ilusionan con poder levantar su primera Copa Mundial justo antes del adiós de su gran referente, para lo cual debe empezar con pie derecho hoy.

Minuto a minuto de Portugal vs. República Democrática del Congo

⏱️ 6’ Portugal 🔴 1-0 🔵 Congo ⚽

Completamente inclinada la cancha hacia el lado congoleño hasta que llega el primer gol de Portugal. Mueve muy bien el seleccionado europeo de un lado a otro hasta que provoca un remate de cabeza de João Neves que llega al área.

⏱️ 0’ Portugal 🔴 0-0 🔵 Congo ⚽

Fecha : miércoles 17 de junio de 2026

Lugar : NRG Stadium de Houston, Texas en Estados Unidos

Hora : 12:00 p. m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador