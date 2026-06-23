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Portugal vs. Uzbekistán, en vivo: siga aquí la segunda fecha del grupo de Colombia

La selección lusa se juega buena parte de su Mundial 2026 esta tarde frente a los uzbekos en el NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
23 de junio de 2026 - 04:00 p. m.

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Eldor Shomurodov de Uzbekistán y Cristiano Ronaldo de Portugal. Ambos en sus respectivos primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Eldor Shomurodov de Uzbekistán y Cristiano Ronaldo de Portugal. Ambos en sus respectivos primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA MOLLY DARLINGTON
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Los portugueses no admiten un resultado diferente a una victoria esta tarde frente a Uzbekistán. El seleccionado dirigido por Roberto Martínez quiere dejar atrás el tropiezo con la República Democrática del Congo y encarar su último partido en el grupo K, frente a Colombia, con tres puntos en el bolsillo.

Sin embargo, no es una tarea sencilla, mucho menos después de que Uzbekistán demostró en su partido contra Colombia que es capaz de hacer daño cuando se lo propone. Además, su fortaleza defensiva puede llevar a la desesperación a Portugal si este no logra abrir rápidamente el marcador.

Minuto a minuto de Portugal vs. Uzbekistán

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¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo?

  • Fecha: martes 23 de junio de 2026
  • Lugar: NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos
  • Hora: 12:00 p.m.
  • Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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