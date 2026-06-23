Portugal vs. Uzbekistán, en vivo: siga aquí la segunda fecha del grupo de Colombia

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Los portugueses no admiten un resultado diferente a una victoria esta tarde frente a Uzbekistán. El seleccionado dirigido por Roberto Martínez quiere dejar atrás el tropiezo con la República Democrática del Congo y encarar su último partido en el grupo K, frente a Colombia, con tres puntos en el bolsillo.
Sin embargo, no es una tarea sencilla, mucho menos después de que Uzbekistán demostró en su partido contra Colombia que es capaz de hacer daño cuando se lo propone. Además, su fortaleza defensiva puede llevar a la desesperación a Portugal si este no logra abrir rápidamente el marcador.
Minuto a minuto de Portugal vs. Uzbekistán
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- Fecha: martes 23 de junio de 2026
- Lugar: NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos
- Hora: 12:00 p.m.
- Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+
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