¿Qué partidos hay hoy 20 de junio en el Mundial? Programación y dónde verlos en vivo

Alemania venció 7-1 a Curazao en su debut y se mide con Costa de Marfil con el objetivo de sellar su clasificación a la próxima ronda. Foto: Getty Images via AFP - MOLLY DARLINGTON

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La acción en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no se detiene. Tras una semana intensa de competencia, todavía queda mucha tela por cortar en la fase de grupos. Este sábado, de hecho, la agenda trae cuatro partidos que podrían empezar a definir el rumbo de dos zonas completas.

La jornada de este 20 de junio tendrá lugar en cuatro sedes distintas: Houston, Toronto, Kansas City y Monterrey. Cuatro duelos repartidos entre los grupos E y F, con selecciones que ya probaron las mieles del triunfo y otras que buscan reivindicarse tras un debut complicado.

Países Bajos vs. Suecia

El primer duelo de la jornada es Países Bajos contra Suecia. La Naranja, que tiene la nómina más fuerte de la zona, sorprendió la fecha pasada al rescatar un empate ante Japón en los minutos finales. Ahora espera su primera victoria, confiando en el poderío de sus extremos y en la solidez defensiva liderada por Virgil van Dijk.

Suecia llega como líder provisional de la zona tras golear 5-1 a Túnez en el debut. Con dos delanteros de élite como Alexander Isak y Viktor Gyökeres, el combinado escandinavo tiene serias opciones de meterse entre los mejores y aspirar sin complejos a un lugar en la siguiente ronda.

Hora: 12:00 p.m.

Canal: DSports, Paramount+ y Win Sports

Estadio: NRG Stadium de Houston, Texas

Alemania vs. Costa de Marfil

En el Grupo E, Alemania y Costa de Marfil se enfrentan con el primer boleto rumbo a los dieciseisavos en juego. Los germanos aplastaron 7-1 a Curazao en su debut y, tras quedar eliminados en primera ronda en los dos últimos mundiales, sienten la obligación de dar un golpe de autoridad en esta edición.

Costa de Marfil regresa a la cita máxima tras ausentarse en Rusia 2018 y Catar 2022, y llega de sorprender con un triunfo 1-0 sobre Ecuador en un partido sufrido. Con una nómina joven liderada por Franck Kessié, los marfileños esperan paciencia ante Alemania para golpear en los contragolpes.

Hora: 3:00 p.m.

Canal: DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN y Diseny+

Estadio: BMO Field de Toronto, Canadá

Ecuador vs. Curazao

El duelo entre Ecuador y Curazao se perfila como la oportunidad ideal para que el equipo sudamericano enderece el rumbo tras el golpe sufrido en el debut. Al tratarse de un rival más accesible sobre el papel, Sebastián Beccacece y sus dirigidos no esperan otra cosa que quedarse con los tres puntos.

Curazao llega golpeado por la contundente goleada de Alemania, pero con la convicción de que puede hacer algo más que simplemente estar en su primera Copa del Mundo. Si logra resolver sus problemas defensivos, o al menos contenerlos, podría convertirse en un dolor de cabeza para la Tri.

Hora: 7:00 p.m.

Canal: DSports, Paramount+, Win Sports y Diseny+

Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City, EE.UU.

Japón vs. Túnez

Japón, con una nómina muy competitiva y todos sus titulares jugando en Europa, sueña con su mejor actuación histórica gracias al fútbol mostrado en los últimos años. Sacarle el empate a Países Bajos no es algo inesperado: ya en Catar 2022 vencieron a selecciones de primer nivel europeo como España y Alemania.

Enfrente tendrá a un rival golpeado que, tras caer 5-1 ante Suecia, despidió a su entrenador Sabri Lamouchi. Como reemplazo exprés llegó el técnico francés Hervé Renard, quien tratará de enderezar el rumbo de las Águilas en Cartago en los dos partidos que le quedan en la fase de grupos.

Hora: 11:00 p.m.

Canal: DSports y Paramount+,

Estadio: Estadio Bancomer de Monterrey, México

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