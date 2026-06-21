¿Qué partidos hay hoy 21 de junio en el Mundial? Programación y dónde verlos en vivo

Jugadores de Uruguay en su partido debut contra Arabia Saudita. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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La segunda fecha de los grupos G y H del Mundial de 2026 continúa este domingo con cuatro partidos que podrían empezar a definir a varios clasificados para los dieciseisavos de final. Tras una primera jornada marcada por la igualdad, ninguna selección quiere ceder terreno en una fase de grupos donde incluso los mejores terceros tienen opciones de avanzar.

España, Bélgica y Uruguay parten como favoritas en sus respectivos compromisos, aunque las sorpresas han sido una constante en esta Copa del Mundo. Cabo Verde llega fortalecido tras su histórico empate contra España, mientras que Irán, Arabia Saudita, Egipto y Nueva Zelanda buscarán dar un golpe sobre la mesa frente a rivales de mayor tradición.

España vs. Arabia Saudita, partido hoy en la Copa del Mundo de la FIFA

La selección de España afronta un partido de máxima presión luego de debutar con un inesperado empate sin goles contra Cabo Verde. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente necesita sumar de a tres para no llegar comprometido a la última jornada, donde tendrá un duro enfrentamiento contra Uruguay.

Por su parte, Arabia Saudita intentará aprovechar la ansiedad de los europeos y repetir el orden defensivo que le permitió rescatar un empate en su estreno. La posible presencia de Lamine Yamal desde el inicio aparece como una de las grandes novedades del encuentro.

Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Hora en Colombia: 11:00 a. m.

Estadio: Atlanta Stadium (Atlanta, Estados Unidos)

Dónde verlo en Colombia: DirecTV Sports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+.

Bélgica vs. Irán, partido hoy en la Copa del Mundo de la FIFA

El Grupo G promete una batalla muy equilibrada entre Bélgica e Irán. Los belgas dejaron dudas tras igualar con Egipto en su debut y ahora están obligados a mostrar una mejor versión para acercarse a la clasificación.

Irán, que también sumó un empate en la primera fecha, ha demostrado ser un equipo difícil de superar gracias a su disciplina táctica. Una victoria podría dejar a cualquiera de los dos con un pie en la siguiente ronda y convertir este duelo en uno de los más atractivos de la jornada.

Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Hora en Colombia: 2:00 p. m.

Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles, Estados Unidos)

Dónde verlo en Colombia: DirecTV Sports, DGO, Paramount+, Caracol TV, RCN y Disney+.

Uruguay vs. Cabo Verde, partido hoy en la Copa del Mundo de la FIFA

La selección de Uruguay llega con la necesidad de conseguir su primer triunfo tras empatar con Arabia Saudita en el debut. Los sudamericanos parten como favoritos por historia y jerarquía, pero saben que un nuevo tropiezo podría complicar seriamente sus aspiraciones en el Grupo H.

Enfrente estará una de las revelaciones del torneo: Cabo Verde. Los africanos sorprendieron al mundo al igualar sin goles contra España y ahora sueñan con dar otro golpe histórico. Un resultado positivo los dejaría muy cerca de la clasificación a la fase eliminatoria.

Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Hora en Colombia: 5:00 p. m.

Estadio: Miami Stadium (Miami, Estados Unidos)

Dónde verlo en Colombia: DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

Nueva Zelanda vs. Egipto, partido hoy en la Copa del Mundo de la FIFA

La jornada se cerrará con el enfrentamiento entre Nueva Zelanda y Egipto, dos selecciones que buscan su primera victoria en la Copa del Mundo. El encuentro podría ser determinante para mantener vivas las opciones de clasificación de ambos equipos.

Egipto intentará imponer la experiencia de sus jugadores en los escenarios internacionales, mientras que Nueva Zelanda apostará por su intensidad física y juego directo. Con el Grupo G completamente abierto, los tres puntos pueden marcar la diferencia entre seguir soñando o empezar a despedirse del Mundial.

Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Hora en Colombia: 8:00 p. m.

Estadio: BC Place (Vancouver, Canadá)

Dónde verlo en Colombia: DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

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