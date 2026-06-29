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Mundial 2026

¿Qué partidos hay hoy 29 de junio en el Mundial? Programación y dónde verlos en vivo

Este lunes se juegan unos nuevos partidos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. ¿Cuáles son todos los compromisos del día?

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
29 de junio de 2026 - 03:06 p. m.
Neymar Jr., jugador de Brasil.
Neymar Jr., jugador de Brasil.
Foto: EFE - Alberto Boal
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La emoción del Mundial 2026 no se detiene y este lunes 29 de junio hay nuevos partidos de los dieciseisavos de final. Brasil, Alemania, Paraguay, Japón, Países Bajos y Marruecos saldrán al terreno de juego con un solo objetivo: seguir con vida en la Copa del Mundo. Al tratarse de una fase de eliminación directa, cualquier error puede costar la clasificación, por lo que se esperan encuentros intensos de principio a fin.

En Colombia, todos los encuentros podrán seguirse por televisión y plataformas digitales, con opciones tanto en señal abierta como por suscripción.

Brasil vs. Japón, partido dieciseisavos de final Copa del Mundo hoy

La jornada arrancará con el duelo entre Brasil y Japón, dos selecciones que intentarán asegurar su lugar en los octavos de final. La canarinha, primera del grupo C, parte como favorita, mientras que el conjunto asiático, que quedó segunda en el grupo F, en el que estaban Países Bajos, Túnez y Suecia, buscará dar uno de los grandes golpes del torneo.

  • Fecha: Lunes 29 de junio
  • Hora (Colombia): 12:00 p. m.
  • Estadio: Estadio de Houston .
  • Dónde ver: DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN y Disney+

Alemania vs. Paraguay, partido dieciseisavos de final Copa del Mundo hoy

El segundo partido del día enfrentará a Alemania y Paraguay, en uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos. Los europeos, que vienen de ser primeros en el grupo E, intentarán imponer su jerarquía, mientras que la albirroja, que clasificó siendo una de las mejores terceras selecciones, buscará seguir sorprendiendo en la Copa del Mundo.

  • Fecha: Lunes 29 de junio
  • Hora (Colombia): 3:30 p. m.
  • Estadio: Estadio de Boston, Foxborough.
  • Dónde ver: DSports, Paramount+, Caracol TV y RCN.

Países Bajos vs. Marruecos, partido dieciseisavos de final Copa del Mundo hoy

El último partido del día enfrentará a Países Bajos y Marruecos en un duelo que promete ser uno de los más parejos de los dieciseisavos de final. El conjunto europeo viene de ser primero del grupo F, mientras que la selección africana quedó en el segundo lugar del grupo C, por detrás de Brasil.

Ambos equipos buscarán cerrar la jornada con un triunfo que les permita instalarse entre los 16 mejores del Mundial. El ganador de esta llave enfrentará a Canadá en los octavos de final de la Copa del Mundo.

  • Fecha: Lunes 29 de junio
  • Hora (Colombia): 8:00 p. m.
  • Estadio: Estadio Monterrey, Guadalupe.
  • Dónde ver: DSports y Paramount+.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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