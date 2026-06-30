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Mundial 2026

¿Qué partidos hay hoy 30 de junio en el Mundial? Programación y dónde verlos en vivo

Este martes se juegan unos nuevos partidos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. ¿Cuáles son todos los compromisos del día?

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
30 de junio de 2026 - 11:57 a. m.
Kylian Mbappe, jugador de Francia.
Kylian Mbappe, jugador de Francia.
Foto: EFE - Ángel Colmenares
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Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan este martes 30 de junio con tres compromisos que prometen emociones de principio a fin.

Costa de Marfil, Noruega, Francia, Suecia, México y Ecuador saldrán al terreno de juego con un solo objetivo: conseguir el boleto a los octavos de final y seguir soñando con levantar la Copa del Mundo.

Costa de Marfil vs. Noruega, partido dieciseisavos de final Copa del Mundo hoy

La jornada comenzará con un atractivo duelo entre Costa de Marfil y Noruega. Los africanos buscarán dar el golpe contra una selección noruega que llega como favorita gracias al nivel mostrado en la fase de grupos y al poder ofensivo de su plantilla.

Noruega intentará imponer su intensidad desde el inicio para evitar sorpresas, mientras que Costa de Marfil apostará por el orden defensivo y la velocidad en el contragolpe para mantenerse con vida en el campeonato.

  • Fecha: Martes 30 de junio
  • Hora (Colombia): 12:00 p. m.
  • Estadio: Dallas Stadium (Dallas)
  • Dónde verlo en vivo: DSports y Paramount+

Francia vs. Suecia, partido dieciseisavos de final Copa del Mundo hoy

Uno de los partidos más llamativos del día tendrá como protagonista a Francia, una de las grandes candidatas al título, que buscará confirmar su favoritismo frente a una selección sueca que quiere seguir sorprendiendo en el torneo.

Los franceses llegan tras una sólida fase de grupos, mientras que Suecia sabe que deberá hacer un partido casi perfecto para eliminar a uno de los gigantes del fútbol mundial y avanzar a la siguiente ronda.

  • Fecha: Martes 30 de junio
  • Hora (Colombia): 4:00 p. m.
  • Estadio: New York/New Jersey Stadium
  • Dónde verlo en vivo: DSports, Paramount+, Caracol TV y RCN

México vs. Ecuador, partido dieciseisavos de final Copa del Mundo hoy

La jornada cerrará con un duelo de alto voltaje entre México y Ecuador. El conjunto mexicano buscará aprovechar el apoyo de su afición para continuar su camino en el Mundial, mientras que la tri intentará dar un nuevo golpe sobre la mesa frente a uno de los anfitriones.

Se espera un partido muy parejo, con dos selecciones que llegan motivadas tras superar la fase de grupos y que saben que un error puede significar la eliminación del torneo.

  • Fecha: Martes 30 de junio
  • Hora (Colombia): 8:00 p. m.
  • Estadio: Estadio Ciudad de México
  • Dónde verlo en vivo: DSports, Paramount+ y Win

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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