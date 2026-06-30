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¿Qué pasó con Alemania? Las razones de su fracaso en el Mundial 2026

Sin relevo para sus figuras, sin líderes claros y lejos de su identidad histórica, la selección germana atraviesa la crisis más profunda de su era moderna.

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Daniel Bello
Daniel Bello
30 de junio de 2026 - 04:00 p. m.
Los jugadores de la selección de Alemania se lamentan tras caer con Paraguay en el Mundial de Norteamérica 2026.
Los jugadores de la selección de Alemania se lamentan tras caer con Paraguay en el Mundial de Norteamérica 2026.
Foto: AFP - ODD ANDERSEN

Alemania volvió a decepcionar en un Mundial. Esta vez no cayó en la fase de grupos, como en Rusia 2018 y Catar 2022, pero su eliminación en dieciseisavos de final ante Paraguay tiene también un sabor amargo para sus hinchas. Aunque es un equipo que domina el balón y genera ocasiones, cuando más importa se queda corto, y ya va para una década en esas.

“No jugamos a nuestro mejor nivel contra ningún rival. En tres ocasiones tuvimos graves problemas frente a selecciones que no eran de talla mundial. Eso es un hecho. Nos merecíamos totalmente la...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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Dario Monsalve Villa(77642)Hace 31 minutos
El principal culpable es Nagelsmann que nunca tuvo una linea definida. Dió tumbos en todos los partidos. Después de él, los directivos, pues había entrenadores mejores que el actual y, por último, los jugadores. No se concibe que jugadores de talla mundial no se preparen para el cobro desde los 12 pasos.
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