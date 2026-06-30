¿Qué pasó con Alemania? Las razones de su fracaso en el Mundial 2026

Los jugadores de la selección de Alemania se lamentan tras caer con Paraguay en el Mundial de Norteamérica 2026. Foto: AFP - ODD ANDERSEN

Alemania volvió a decepcionar en un Mundial. Esta vez no cayó en la fase de grupos, como en Rusia 2018 y Catar 2022, pero su eliminación en dieciseisavos de final ante Paraguay tiene también un sabor amargo para sus hinchas. Aunque es un equipo que domina el balón y genera ocasiones, cuando más importa se queda corto, y ya va para una década en esas.

“No jugamos a nuestro mejor nivel contra ningún rival. En tres ocasiones tuvimos graves problemas frente a selecciones que no eran de talla mundial. Eso es un hecho. Nos merecíamos totalmente la...