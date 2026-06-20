¿Quién es Maurizio Mariani, el árbitro designado para el partido entre Colombia y RD Congo?

Maurizio Mariani dirigió el partido entre Uruguay y Arabia Saudita en la primera fecha de la fase de grupos. Foto: AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

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La FIFA confirmó este sábado la designación arbitral para el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La cita será en Guadalajara, México, en un duelo clave para ambas selecciones en su camino hacia los dieciseisavos de final.

La tricolor busca su segunda victoria consecutiva en la cita orbital tras imponerse 3-1 ante Uzbekistán en su debut, el pasado miércoles en la Ciudad de México, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. El equipo de Néstor Lorenzo ahora trabaja pensando en su siguiente rival.

La República Democrática del Congo arrancó su participación en este Mundial con un empate 1-1 ante Portugal. A pesar de que los lusos jugaron más adelantados y controlaron la pelota durante un tramo importante del partido, no pudieron derribar la resistencia defensiva de los africanos, que igualaron con gol de Yoane Wissa.

Los jugadores colombianos tendrán un duro desafío en el Estadio Akron de Guadalajara a la hora de medirse con el combinado de África Central. Se espera que las tribunas, tal y como pasó en el Estadio Azteca, estén pintadas en su mayoría de amarillo por el extenso frente de hinchas colombianos que se esperan en la cita.

Maurizio Mariani, el encargado de impartir justicia

Para este partido, la FIFA designó al árbitro italiano Maurizio Mariani como encargado de impartir justicia. Nació en Roma hace 44 años, debutó en la Serie A en 2013 y tiene escarapela FIFA desde 2019. Ha dirigido en Champions League, Europa League, la final de la Conference League 2025/26 y la Copa Italia 2025.

Mariani debutó en los Mundiales el pasado martes con el partido en el que Uruguay y Arabia Saudita empataron 1-1 en Miami. En la última temporada, entre el fútbol italiano y las competencias europeas, dirigió 32 partidos. Promedia una roja cada ocho partidos y un penalti pitado cada cuatro.

Fuera de las canchas, Mariani ejerce como consultor informático. Lo acompañarán en las bandas sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes. Los tres conforman el equipo arbitral habitual con el que Mariani ha trabajado en sus designaciones más recientes a nivel internacional.

Colombia vs. RD Congo, hora y dónde ver en vivo

Fecha : Martes 23 de junio

Hora: 9:00 p.m.

Lugar: Estadio Akron, Guadalajara (México)

Canal: Gol Caracol, Ditu, RCN, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

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