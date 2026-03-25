Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Repechaje Mundial 2026: la última llamada para definir a los clasificados

Europa y el repechaje intercontinental completan los seis cupos restantes al Mundial 2026 con un formato directo y sin margen para el error.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
25 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
Europa y el repechaje intercontinental completan los seis cupos restantes al Mundial 2026 con un formato directo y sin margen para el error.
Europa y el repechaje intercontinental completan los seis cupos restantes al Mundial 2026 con un formato directo y sin margen para el error.
Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

Con 42 selecciones ya clasificadas, la Copa del Mundo de 2026 entra en su recta final de definición. El nuevo formato de 48 equipos deja seis plazas en disputa y todas se resolverán en el repechaje, una instancia que combina presión, historia y urgencias.

Desde este 26 de marzo, dos caminos, el europeo y el intercontinental, determinarán qué selecciones completan el mapa del torneo más grande que haya organizado la FIFA.

Vínculos relacionados

Colombia vs. Croacia: hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de la selección
Real Madrid vs. Barcelona en la Champions League Femenina: hora y dónde ver a Linda Caicedo
Inicio de la MLB 2026: lo que debe saber de la nueva temporada y la cuota colombiana
Atlético Nacional tomó decisión en el caso de Nicolás Rodríguez: comunicado oficial

La presión de Italia

El repechaje europeo entregará cuatro cupos y concentrará buena parte de la atención por el peso de sus...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Repechaje Mundial 2026

Mundial 2026

Bolivia

Jamaica

Italia

Polonia

UEFA

Repechajes

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.