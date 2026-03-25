Repechaje Mundial 2026: la última llamada para definir a los clasificados

Europa y el repechaje intercontinental completan los seis cupos restantes al Mundial 2026 con un formato directo y sin margen para el error. Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

Con 42 selecciones ya clasificadas, la Copa del Mundo de 2026 entra en su recta final de definición. El nuevo formato de 48 equipos deja seis plazas en disputa y todas se resolverán en el repechaje, una instancia que combina presión, historia y urgencias.

Desde este 26 de marzo, dos caminos, el europeo y el intercontinental, determinarán qué selecciones completan el mapa del torneo más grande que haya organizado la FIFA.

La presión de Italia

El repechaje europeo entregará cuatro cupos y concentrará buena parte de la atención por el peso de sus...