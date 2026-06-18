República Checa vs. Sudáfrica, en vivo: siga acá la segunda fecha del Mundial 2026

Ladislav Krejci celebrando el primer gol de República Checa en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Corea del Sur. Foto: AFP - ULISES RUIZ

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Todo listo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para recibir el tercer partido del grupo A de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. República Checa y Sudáfrica se juegan buena parte de su futuro en la Copa del Mundo esta mañana-tarde en Georgia, Estados Unidos. Especialmente pensando en un posible cupo a los 16avos de final como mejor tercero.

Comenzando con Chequia, aunque no fue el mejor equipo durante su primer partido frente a Corea del Sur, estuvo realmente cerca de ganarle el duelo a los asiáticos. Todo esto fundamentado en una disciplina defensiva y eficacia ofensiva que hoy debe aparecer, pero acompañada de otras virtudes, pues a juzgar por la primera impresión que dio Sudáfrica en el juego inaugural, la responsabilidad del juego en ataque cae sobre los hombros de los checos.

Pasando a los sudafricanos, tendrán que mejorar notablemente con respecto a la imagen mostrada frente a México en el estadio Azteca. Si bien encontró espacios a la contra, nunca manejó bien el balón a velocidad y fue impreciso para pasar el balón. Además, en defensa se vio un conjunto muy endeble que tendrá que tener un cambio del cielo a la tierra si quiere llevarse la victoria frente a República Checa. De lograrlo, quedará de cara a los 16avos de final, siempre y cuando al menos obtenga un punto en su último encuentro contra Corea del Sur.

Minuto a minuto de República Checa vs. Sudáfrica

Fecha : jueves 18 de junio de 2026

Lugar : Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia en Estados Unidos

Hora : 11:00 a. m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

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