República Checa vs. Sudáfrica, en vivo: siga acá la segunda fecha del Mundial 2026

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Todo listo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para recibir el tercer partido del grupo A de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. República Checa y Sudáfrica se juegan buena parte de su futuro en la Copa del Mundo esta mañana-tarde en Georgia, Estados Unidos. Especialmente pensando en un posible cupo a los 16avos de final como mejor tercero.
Comenzando con Chequia, aunque no fue el mejor equipo durante su primer partido frente a Corea del Sur, estuvo realmente cerca de ganarle el duelo a los asiáticos. Todo esto fundamentado en una disciplina defensiva y eficacia ofensiva que hoy debe aparecer, pero acompañada de otras virtudes, pues a juzgar por la primera impresión que dio Sudáfrica en el juego inaugural, la responsabilidad del juego en ataque cae sobre los hombros de los checos.
Pasando a los sudafricanos, tendrán que mejorar notablemente con respecto a la imagen mostrada frente a México en el estadio Azteca. Si bien encontró espacios a la contra, nunca manejó bien el balón a velocidad y fue impreciso para pasar el balón. Además, en defensa se vio un conjunto muy endeble que tendrá que tener un cambio del cielo a la tierra si quiere llevarse la victoria frente a República Checa. De lograrlo, quedará de cara a los 16avos de final, siempre y cuando al menos obtenga un punto en su último encuentro contra Corea del Sur.
Minuto a minuto de República Checa vs. Sudáfrica
XI de República Checa
XI de Sudáfrica
¿Dónde y a qué hora ver el partido en vivo?
- Fecha: jueves 18 de junio de 2026
- Lugar: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia en Estados Unidos
- Hora: 11:00 a. m.
- Canal: DSports, DGO y Paramount+
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