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República Checa vs. Sudáfrica, en vivo: siga acá la segunda fecha del Mundial 2026

Se reabre el grupo A de la Copa del Mundo 2026 y checos y sudáfricanas luchan por una victoria crucial en sus aspiraciones de seguir con vida.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
18 de junio de 2026 - 03:30 p. m.
Ladislav Krejci celebrando el primer gol de República Checa en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Corea del Sur.
Ladislav Krejci celebrando el primer gol de República Checa en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Corea del Sur.
Foto: AFP - ULISES RUIZ
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Todo listo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para recibir el tercer partido del grupo A de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. República Checa y Sudáfrica se juegan buena parte de su futuro en la Copa del Mundo esta mañana-tarde en Georgia, Estados Unidos. Especialmente pensando en un posible cupo a los 16avos de final como mejor tercero.

Comenzando con Chequia, aunque no fue el mejor equipo durante su primer partido frente a Corea del Sur, estuvo realmente cerca de ganarle el duelo a los asiáticos. Todo esto fundamentado en una disciplina defensiva y eficacia ofensiva que hoy debe aparecer, pero acompañada de otras virtudes, pues a juzgar por la primera impresión que dio Sudáfrica en el juego inaugural, la responsabilidad del juego en ataque cae sobre los hombros de los checos.

Pasando a los sudafricanos, tendrán que mejorar notablemente con respecto a la imagen mostrada frente a México en el estadio Azteca. Si bien encontró espacios a la contra, nunca manejó bien el balón a velocidad y fue impreciso para pasar el balón. Además, en defensa se vio un conjunto muy endeble que tendrá que tener un cambio del cielo a la tierra si quiere llevarse la victoria frente a República Checa. De lograrlo, quedará de cara a los 16avos de final, siempre y cuando al menos obtenga un punto en su último encuentro contra Corea del Sur.

Minuto a minuto de República Checa vs. Sudáfrica

Actualización claveHace 5 horas

XI de República Checa

Hace 5 horas

XI de Sudáfrica

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¿Dónde y a qué hora ver el partido en vivo?

  • Fecha: jueves 18 de junio de 2026
  • Lugar: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia en Estados Unidos
  • Hora: 11:00 a. m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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