Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Respeto por el pentacampeón: se empezó a armar el carnaval en el Mundial 2026

La canarinha demostró su jerarquía en la Copa del Mundo este lunes. ¿La eterna candidata ya empezó a mostrar sus credenciales?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
30 de junio de 2026 - 02:40 a. m.
Los jugadores de Brasil celebran su triunfo en Houston contra Japón.
Los jugadores de Brasil celebran su triunfo en Houston contra Japón.
Foto: EFE - Kenneth Fernández

Dos de la tarde en Miami, pleno Downtown. El bar estaba repleto y no le cabía un brasileño más. Aunque, cómo no, tal cual pasó en México y Guadalajara, había colombianos colados en algunas mesas. Y no uno ni dos: eran varios. Cuando terminó la primera mitad del partido, y Japón iba ganando 1-0, el ambiente era de velorio. El DJ intentó levantar el ánimo y clavó Parado No Bailao. Y aunque uno que otro movía el hombro, la situación no ameritaba ni medio paso. Brasil se estaba quedando fuera del Mundial. 

Un viejo, con el 10 de Pelé en la...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

PremiumEE

La SEDE de El Espectador

la SEDE

Brasil

Mundial 2026

Copa del Mundo

Fifa

World Cup

Brasil World Cup

Brasil Mundial

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.