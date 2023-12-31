A sus 25 años se ha convertido en un futbolista cada vez más valorado en el fútbol europeo gracias a su despliegue físico, agresividad en la marca y capacidad técnica. Este Mundial llega como su oportunidad para afianzarse como el dueño del mediocampo tricolor.
Junto a Jefferson Lerma, Richard Ríos garantiza que la Tricolor no solo pueda defender y distribuir la pelota con eficiencia en el mediocentro de contención, sino que también le da proyección en ataque. En la primera línea de volantes, es el de más técnica. El antioqueño es un volante moderno, de ida y vuelta. Se anima a gambetear y meterse en el área rival cuando la jugada se lo permite. Sabe leer los contextos y llega con ritmo tras su primera temporada en el fútbol europeo.
En la ruta clasificatoria, Ríos se ganó un lugar entre los inicilaistas. Desplazó a Mateus Uribe -quien ya ni siquiera hace parte de la selección-. Se ganó la total confianza del cuerpo técnico en la primera línea de volantes. Se erigió como una de las principales revelaciones de la era Lorenzo.
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Su carrera no arrancó en Colombia sino en Brasil, con Flamengo. No tuvo mucho espacio en el Mengao, por lo que se fue a Palmeiras, con el que sí logró consolidarse como una pieza importante. Sumó más de 100 partidos y ganó títulos locales. El año pasado fue traspasado al Benfica de Portugal por 27 millones de euros. Bajo la dirección de José Mourinho, logró adaptarse y afinzarse como una pieza clave en las Águilas a pesar de un inicio de temporada algo turbulento. Por su juventus, el Mundial podría servirle para dar el salto a una liga más competitiva.