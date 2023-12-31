Partidos jugados con selección: 30

Goles con

la selección: 3

Su carrera no arrancó en Colombia sino en Brasil, con Flamengo. No tuvo mucho espacio en el Mengao, por lo que se fue a Palmeiras, con el que sí logró consolidarse como una pieza importante. Sumó más de 100 partidos y ganó títulos locales. El año pasado fue traspasado al Benfica de Portugal por 27 millones de euros. Bajo la dirección de José Mourinho, logró adaptarse y afinzarse como una pieza clave en las Águilas a pesar de un inicio de temporada algo turbulento. Por su juventus, el Mundial podría servirle para dar el salto a una liga más competitiva.