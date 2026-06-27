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Rival de Colombia en los dieciseisavos del Mundial: sede, fecha, hora y lo que debe saber

La Tricolor terminó líder del Grupo K tras empatar con Portugal y ya tiene definido su próximo reto en el Mundial 2026.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
28 de junio de 2026 - 02:09 a. m.
La Tricolor terminó líder del Grupo K tras empatar con Portugal y ya tiene definido su próximo reto en el Mundial 2026.
La Tricolor terminó líder del Grupo K tras empatar con Portugal y ya tiene definido su próximo reto en el Mundial 2026.
Foto: EFE - Alberto Boal
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La selección de Colombia ya dejó atrás la fase de grupos del Mundial 2026 y ahora se prepara para afrontar el primer duelo de eliminación directa. La Tricolor empató sin goles con Portugal en la última jornada del Grupo K, resultado que le permitió conservar el liderato de la zona con siete puntos y mantener su invicto en el torneo. Aunque estuvo muy cerca de quedarse con la victoria gracias a un gol de Davinson Sánchez en el tiempo de reposición, la anotación fue anulada por fuera de juego.

Con ese empate, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cumplió el objetivo principal de terminar en el primer lugar del grupo. Colombia cerró su participación con dos victorias y un empate, tras superar a Uzbekistán (3-1), vencer por la mínima a RD Congo y sellar el 0-0 frente a Portugal en Miami.

Colombia ya tiene rival en los dieciseisavos

El liderato del Grupo K confirmó el próximo desafío de la selección de Colombia en el Mundial 2026. La Tricolor enfrentará a Ghana, selección que terminó tercera del Grupo L, en busca de un lugar entre los 16 mejores del campeonato.

El compromiso se disputará el viernes 3 de julio, a las 8:30 p. m., en Kansas, en un duelo a partido único que definirá cuál de las dos selecciones continúa su camino en la Copa del Mundo.

Así llega Colombia

La selección nacional avanzó como líder con siete unidades, producto de dos triunfos y un empate. Contra Portugal mostró una imagen sólida durante buena parte del encuentro, generó las mejores opciones de gol y estuvo a segundos de cerrar la fase de grupos con puntaje casi perfecto.

En el tiempo de reposición, Davinson Sánchez envió el balón al fondo de la red tras un centro de Juan Fernando Quintero, pero la acción fue invalidada por posición adelantada, dejando el marcador 0-0.

Así terminó el Grupo K

La clasificación final quedó de la siguiente manera:

  • Colombia: 7 puntos.
  • Portugal: 5 puntos.
  • RD Congo: 4 puntos.
  • Uzbekistán: 0 puntos.

Gracias a su victoria 3-1 sobre Uzbekistán, RD Congo también consiguió la clasificación como uno de los mejores terceros y enfrentará a Inglaterra en la siguiente ronda.

Fecha, horario y rival de Colombia

  • Rival: Ghana.
  • Instancia: Dieciseisavos de final del Mundial 2026.
  • Fecha: Viernes 3 de julio.
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Sede: Kansas.

Tras superar con éxito la fase de grupos, Colombia buscará ahora dar un nuevo paso en el Mundial 2026 y mantener vivo el sueño de avanzar a los octavos de final.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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