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Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026: así quedaron todos los premios

Tras la final entre España y Argentina, la FIFA entregó los premios individuales del Mundial 2026. Rodri encabezó el dominio español, mientras Kylian Mbappé terminó como máximo goleador del torneo.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
19 de julio de 2026 - 11:32 p. m.
Tras la final entre España y Argentina, la FIFA entregó los premios individuales del Mundial 2026. Rodri encabezó el dominio español, mientras Kylian Mbappé terminó como máximo goleador del torneo.
Tras la final entre España y Argentina, la FIFA entregó los premios individuales del Mundial 2026. Rodri encabezó el dominio español, mientras Kylian Mbappé terminó como máximo goleador del torneo.
Foto: EFE - RONALD WITTEK
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El dominio de España en el Mundial 2026 no solo quedó reflejado con la conquista del título. Tras la final, la FIFA entregó los premios individuales del torneo y la selección campeona acaparó los principales reconocimientos gracias al rendimiento de sus figuras durante la Copa del Mundo.

Rodri, Pau Cubarsí y Unai Simón fueron distinguidos por sus actuaciones, mientras que la Bota de Oro quedó en manos del francés Kylian Mbappé, quien además estableció un nuevo récord goleador en la historia de los Mundiales.

Rodri, el mejor futbolista del Mundial

El mediocampista español fue elegido como el mejor jugador del torneo, un reconocimiento sustentado en su protagonismo durante toda la competencia y, especialmente, en la final frente a Argentina.

Rodri lideró el mediocampo del equipo campeón con una actuación sobresaliente. Su movilidad, capacidad para recuperar balones y controlar el ritmo del partido fueron determinantes para que España impusiera condiciones durante gran parte de la final.

Cubarsí y Unai Simón también fueron premiados

La gran Copa del Mundo de España también tuvo reconocimiento para otras dos de sus figuras.

Pau Cubarsí fue elegido como el mejor jugador joven del campeonato tras consolidarse como una de las revelaciones del torneo.

Por su parte, Unai Simón recibió el premio al mejor arquero, después de completar un Mundial con actuaciones decisivas bajo los tres palos.

Mbappé ganó la Bota de Oro y rompió otro récord

Aunque Francia no disputó la final, Kylian Mbappé terminó como el máximo goleador del Mundial con 10 anotaciones, dos más que Lionel Messi, quien cerró el torneo con ocho goles.

Los dos tantos que marcó en el partido por el tercer puesto le permitieron al delantero francés quedarse con la Bota de Oro y, además, convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, alcanzando 22 goles y superando los 21 de Messi.

El capitán argentino, que disputó el último Mundial de su carrera, terminó la final entre lágrimas tras la derrota frente a España, mientras Mbappé cerró el campeonato con un nuevo registro histórico que todavía tendrá la posibilidad de ampliar en futuras ediciones.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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