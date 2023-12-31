Vivirá la tercera Copa del Mundo de su carrera deportiva. Su experiencia lo convierte en un suplente de lujo para Daniel Muñoz.
En el esquema de Lorenzo, que exige laterales con recorrido y oficio en marca, el defensor antioqueño encaja perfectamente como segundo lateral derecho detrás de Daniel Muñoz. Tiene profundidad y los centros desde el costado, aquellos que buscan la cabeza del delantero, son su principal arma cuando se proyecta en ataque. Sus virtudes las entiende el estratega tricolor, quien lo conoce desde hace más de una década por haber sido asistente de José Néstor Pékerman.
Arias había estado ausente de la selección desde octubre de 2020, cuando sufrió una luxofractura de tobillo izquierdo que precipitó su salida del fútbol europeo. Lorenzo lo recuperó y desde 2023 es uno de los fijos en sus convocatorias. Registró dos asistencias en cuatro partidos durante las eliminatorias.
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Debutó como prefional en Equidad. Dio el salto a Europa para unirse a las filas del Sporting de Lisboa, con el que no tuvo mucho rodaje. Donde encontró su mejor versión fue con el PSV de Países Bajos, con el que ganó cuatro títulos y fue uno de los mejores jugadores de dicho campeonato. Ese rendimiento le permitió llegar al Atlético de Madrid en 2018. Después pasó por Bayer Leverkusen, club al que estaba cedido a préstamo cuando sufrió una lesión que puso su carrera en pausa. Después pasó por Granada y Cincinnati. Entre 2024 y 2025 militó en el Bahía de Brasil, antes de firmar este año con Independiente de Argentina, club al que se adaptó con rapidez.