Partidos jugados con selección: 66

Goles con

la selección: 3

Debutó como prefional en Equidad. Dio el salto a Europa para unirse a las filas del Sporting de Lisboa, con el que no tuvo mucho rodaje. Donde encontró su mejor versión fue con el PSV de Países Bajos, con el que ganó cuatro títulos y fue uno de los mejores jugadores de dicho campeonato. Ese rendimiento le permitió llegar al Atlético de Madrid en 2018. Después pasó por Bayer Leverkusen, club al que estaba cedido a préstamo cuando sufrió una lesión que puso su carrera en pausa. Después pasó por Granada y Cincinnati. Entre 2024 y 2025 militó en el Bahía de Brasil, antes de firmar este año con Independiente de Argentina, club al que se adaptó con rapidez.