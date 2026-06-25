Se definen los dieciseisavos en el Mundial: vea el minuto a minuto del cierre del Grupo E

Alemania venció 7-1 a Curazao en su debut y luego se impuso 2-1 a Costa de Marfil. Foto: Getty Images via AFP - MOLLY DARLINGTON

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Este jueves concluye la acción en el Grupo E del Mundial de Norteamérica 2026 con los dos partidos simultáneos que decidirán quién acompaña a Alemania en los dieciseisavos de final. Los tetracampeones, únicos clasificados del grupo con puntaje perfecto de seis unidades, reciben a Ecuador en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. En el Estadio Filadelfia, Costa de Marfil y Curazao disputan el otro boleto a la siguiente ronda.

Ecuador llega al cierre de la fase de grupos en una situación comprometida. La selección dirigida por Sebastián Beccacece acumula apenas un punto, producto de la derrota ante Costa de Marfil en el debut y el empate sin goles frente a Curazao. La Tri no tiene otra opción que ganar a Alemania para avanzar, ya sea como uno de los mejores terceros del torneo o incluso segundo si Curazao evita una victoria marfileña.

Costa de Marfil parte como favorita para sellar su boleto en Filadelfia. Suma tres puntos, por lo que un triunfo la clasifica en el segundo lugar sin importar lo que haga Ecuador. Curazao, en cambio, depende de ganar y de que los ecuatorianos no logren el milagro ante Alemania. Los caribeños, en su debut mundialista, suman apenas un punto y una diferencia de goles de menos seis, lo que complica su cálculo en la tabla de terceros.

Siga el minuto a minuto de la tercera y última fecha del Grupo E del Mundial 2026:

Curazao, bajo el mando de Dick Advocaat, formará con un 5-4-1: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus y Deveron Fonville; Tahit Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna; Jurgen Locadia.

La estaodunidense Tori Penso fue designada por la FIFA para dirigir el duelo entre Ecuador y Alemania en el MetLife Stadium. En Filadelfia el encargado de impartir justicia para el partido de Curazao y Costa de Marfil será el sueco Glenn Nyberg.

Beccacece se decantó por un 4-4-2: Hernán Galínez; Alan Franco; Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; John Yeboah, Pedro Vite, Moisés Caicedo y Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Julian Nagelsmann apostó por un 4-2-3-1: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah y David Raum; Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz; Kai Havertz.

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