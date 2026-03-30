Se definen los últimos seis cupos al Mundial: hora y dónde ver las finales del Repechaje

De los seis cupos que faltan por definir, cuatro saldrán de UEFA y dos de los cruces intercontinentales. Foto: EFE - DUMITRU DORU

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Este martes 31 de marzo se disputarán las finales del repechaje internacional y europeo que terminarán de completar el cuadro de selecciones clasificadas, incluyendo al último rival de Colombia en la fase de grupos.

Durante el día, se jugarán las cuatro finales del continente europeo y en la noche conoceremos los últimos dos cupos que saldrán de los enfrentamientos intercontinentales.

Colombia espera rival: Jamaica vs. RD Congo

El duelo más relevante para la selección de Colombia se jugará en el estadio Akron de Guadalajara. Allí, Jamaica y República Democrática del Congo definirán el equipo que ingresará al Grupo K, donde ya están Portugal, Colombia y Uzbekistán.

El compromiso está programado para las 4:00 p. m. (hora colombiana) y marcará el cierre del repechaje intercontinental.

Jamaica, dirigida por Rudolph Speid, buscará su segunda clasificación a un Mundial, tras su única participación en Francia 1998. Los ‘Reggae Boyz’ llegan impulsados por figuras como Bailey Cadamarteri en ataque, la experiencia del arquero Andre Blake y el equilibrio en el mediocampo de Bobby Reid y Kasey Palmer.

En frente estará una selección de República Democrática del Congo que parte como favorita por la calidad de su plantel. Con jugadores en ligas europeas, el equipo africano cuenta con nombres como Yoane Wissa y Samuel Moutoussamy, bajo la conducción de Sébastien Desabre. Su objetivo es volver a una Copa del Mundo tras su última participación en 1974, cuando competía como Zaire.

Bolivia e Irak, por el otro cupo intercontinental

Más tarde, el estadio BBVA de Monterrey será escenario de otro duelo decisivo. Bolivia e Irak se enfrentarán por un lugar en el Mundial a las 10:00 p. m. (hora colombiana).

El equipo sudamericano, dirigido por Óscar Villegas, llega motivado tras remontar su serie anterior y buscará cortar una sequía de 32 años sin presencia mundialista. Miguel Terceros aparece como una de sus principales cartas ofensivas, mientras que Diego Medina es duda por lesión.

Irak, por su parte, intentará regresar a la Copa del Mundo después de cuatro décadas. Bajo la dirección de Graham Arnold, confía en el talento de Zidane Iqbal en el mediocampo y la capacidad goleadora de Aymen Hussein.

El ganador de este cruce se integrará al Grupo I, junto a Francia, Noruega y Senegal.

Europa define sus últimos clasificados

En paralelo, el repechaje europeo también vivirá una jornada clave. Desde la 1:45 p. m. (hora colombiana) se disputarán cuatro llaves a partido único que entregarán los últimos cupos de la UEFA.

Los enfrentamientos serán:

Bosnia vs. Italia

Suecia vs. Polonia

Kosovo vs. Turquía

República Checa vs. Dinamarca

Cada serie definirá un clasificado y su ubicación en la fase de grupos del Mundial. Entre los focos principales aparece Italia, que buscará regresar tras perderse las dos últimas Copas del Mundo, y el duelo entre Suecia y Polonia.

Dónde ver los partidos en Colombia

Los encuentros del repechaje internacional podrán verse en el país a través de Win Sports, Win Play, DSports y DGO.

Por su parte, los duelos europeos serán transmitidos por ESPN y Disney+.

Horarios de los partidos (hora Colombia)

Repechaje UEFA (Europa):

1:45 p. m.: Bosnia vs. Italia

1:45 p. m.: Suecia vs. Polonia

1:45 p. m.: Kosovo vs. Turquía

1:45 p. m.: República Checa vs. Dinamarca

Repechaje intercontinental:

4:00 p. m.: Jamaica vs. República Democrática del Congo

10:00 p. m.: Bolivia vs. Irak

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