Bélgica y Egipto clasificaron: así quedó el Grupo G del Mundial 2026

Leandro Trossard (der.) fue la figura de la victoria 5-1 de Bélgica sobre Nueva Zelanda. Foto: EFE - BOB FRID

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En la noche de este viernes quedó definido el Grupo G del Mundial de Norteamérica 2026. Bélgica cerró la fase de grupos como líder de la zona gracias a su mejor diferencia de gol, mientras que Egipto avanzó como segundo clasificado. Ambas selecciones estarán en los dieciseisavos de final del torneo más importante del mundo.

Los Diablos Rojos aplastaron 5-1 a Nueva Zelanda en el estadio BC Place de Vancouver. Los goles del conjunto europeo fueron obra de Leandro Trossard en dos ocasiones, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers, mientras que Elijah Just anotó el único tanto para los neozelandeses.

A Bélgica le costó abrir el marcador frente a los All Whites. Solo al minuto 28, en una acción de balón parado que sorprendió al portero Tim Payne, apareció Leandro Trossard para empujar la pelota y romper el cero en Vancouver. Ese gol desatascó un partido que los europeos dominaban sin concretar.

Con la ventaja en el marcador, Bélgica salió con más confianza al complemento. Trossard repitió en el minuto 50 tras cazar un rebote que le dejó el área servida, y en el 66 asistió a Kevin De Bruyne, quien solo tuvo que cruzar el remate para firmar el tercero parcial y liquidar el duelo con anticipación.

Nueva Zelanda descontó en el 84 a través de Elijah Just, quien cazó un rebote en el borde del área y fusiló a Thibaut Courtois. Sin embargo, Bélgica recuperó el control y sumó dos goles más: primero Romelu Lukaku, de cabeza, y luego Alexis Saelemaekers ya en los minutos de adición para sellar la goleada.

Con este resultado, Bélgica avanzó a los dieciseisavos como primera del Grupo G gracias a su mejor diferencia de gol. Los Diablos Rojos tendrán como rival a un mejor tercero aún por definirse, y ese partido se jugará el 1 de julio en el Lumen Field de Seattle. Podría ser Corea del Sur, pero todavía es pronto para confirmarlo.

Egipto, segundo de la zona. Sufrió con Irán hasta el final

La selección de Egipto empató 1-1 con Irán en el Lumen Field de Seattle en un partido que se fue al límite. En los minutos finales, el equipo persa estuvo muy cerca de quedarse con el cupo directo a la próxima ronda, pero no pudo consumar la remontada.

El partido arrancó con gol tempranero de Egipto al minuto 5. Mahmoud Saber aprovechó un despeje corto de Alireza Beiranvand y de primera soltó un remate que terminó en el fondo de la red, con varios defensores iraníes en la línea sin poder evitarlo.

Irán desperdició un penalti al minuto 10, cuando Mehdi Taremi asumió la responsabilidad desde el punto blanco y el portero Mostafa Shobeir adivinó la dirección y lo atajó. Sin embargo, la selección persa se reivindicó cuatro minutos después: Milad Mohammadi remató con fuerza, Shobeir rechazó, y Ramin Rezaeian estuvo atento al rebote para empatar el marcador.

El Team Melli acarició la clasificación en los instantes finales del cotejo. Shoja Khalilzadeh tuvo un gol anulado que alcanzó a encender la ilusión y el equipo persa golpeó dos veces en los postes cuando el tiempo se agotaba. La fortuna, sin embargo, no estuvo de su lado, y el 1-1 se mantuvo hasta el pitazo final.

Gracias a este resultado Egipto superó la fase de grupos de un Mundial por primera vez en su historia. En la próxima ronda tendrá como rival a Australia y dicho partido está programado para el próximo 3 de julio en el Estadio AT&T de Dallas. El ganador de esa llave se medirá con el vencedor del duelo entre Argentina y Cabo Verde.

Mientras tanto Irán deberá esperar a ver si ese punto le alcanza para entrar como uno de los ocho mejores terceros del torneo. Para lograrlo, necesita que haya cuatro terceros con peor rendimiento que el suyo, y por el momento hay tres equipos en esa situación. Mañana se cierran otros tres grupos, y con que uno de esos terceros quede por debajo, el cuadro persa irá a dieciseisavos. Por ahora, solo queda esperar.

Así quedó la tabla del Grupo G del Mundial 2026:

Minuto a minuto de la definición del Grupo G de la Copa Mundial de Fútbol de 2026:

⏱️ 90+7′ | EGY🔴⚫1️⃣-1️⃣⚪⚪IRN: Irán tuvo un gol anulado de Shoja Khalilzadeh y dos tiros en el poste que la hicieron acariciar la clasificación, pero no alcanzó. Egipto avanzó de ronda como segundo.

⏱️90+4′ | NZL⚪⚪1️⃣-5️⃣🔴⚫BEL: Hubo tiempo para algo más en Vancouver y Bélgica se fue en contragolpe. Romelu Lukaku arrastró marcas y descargó en Alexis Saelemaekers, quien se encargó de firmar el quinto.

Por lo pronto Bélgica está pasando como primero de grupo, con los mismos puntos de Egipto, segundo. Irán es tercero y salvo que gane este duelo tendrá que esperar a que se en otros resultados y así pasar como uno de los mejores terceros.

⏱️86′ | NZL⚪⚪1️⃣-4️⃣🔴⚫BEL: Alexis Saelemaekers desbordó, le cedió la pelota a Nicolsa Raskin y este asistió a Romelu Lukaku, que de cabeza puso la pelota en el fondo de la red. Bélgica recuperó la cima.

⏱️84′ | NZL⚪⚪1️⃣-3️⃣🔴⚫BEL: Elijah Just cazó un rebote tras una acción de balón parado y fusiló a Thibaut Courtois. Ese gol mueve la tabla y ahora Egipto vuelve a ser primero. Bélgica está pasando como segunda en su zona.

⏱️ 75′ | EGY🔴⚫1️⃣-1️⃣⚪⚪IRN: El resultado le sirve a los dos, entonces no tiene sentido que arriesguen. De todos modos, no podemos olvidar que un gol de Egipto dejaría a Irán por fuera de la Copa del Mundo.

⏱️66′ | NZL⚪⚪0️⃣-3️⃣🔴⚫BEL: Leandro Trossard arrastró marcas y descargó en Kevin De Bruyne, quien solo tuvo que cruzar un remate para mandar la pelota al fondo de la red. Por fin se le dio al capitán belga. El partido está liquidado.

⏱️60′ | NZL⚪⚪0️⃣-2️⃣🔴⚫BEL: Bélgica es el absoluto dominador del partido. Nueva Zelanda se siente vencido, ya ni propone. En cambio los diablos rojos saben que si marcan otro y persiste el empate en Seattle pasarán como primeros del Grupo G.

⏱️50′ | NZL⚪⚪0️⃣-2️⃣🔴⚫BEL: Leandro Trossard estiró la ventaja belga. En su primer remate dio en su propio compañero Hans Vanaken, pero el rebote lo favoreció y ya en el segundo intentó mandó la pelota al fondo de la red.

⏱️46′ | NZL⚪⚪0️⃣-1️⃣🔴⚫BEL: Marko Stamenic fue amonestado en el primer minuto del complemento. En Seattle tardaron más en regresar pero ya se está jugando. Estos son los últimos 45 minutos del Grupo G.

Concluyeron las etapas iniciales en Seattle y Vancouver. Con los resultados tal y como están, Egipto y Bélgica están empatados en puntos (5), aunque los africanos clasificarían como primeros por tener mejor diferencia de gol. Irán se está metiendo en la próxima ronda como uno de los mejores terceros. Nueva Zelanda se está quedando por fuera.

⏱️45′ | NZL⚪⚪0️⃣-1️⃣🔴⚫BEL: Nos acercamos al descanso. Nueva Zelanda es el equipo que más lo necesita. Por lo pronto los oceánicos se están quedando por fuera de la Copa del Mundo.

⏱️40′ | NZL⚪⚪0️⃣-1️⃣🔴⚫BEL: Los Diablos Rojos son los dueños de la pelota y de las acciones de peligro. Además saben que el resultado es todavía muy corto para instalarse en la próxima ronda.

⏱️ 35′ | EGY🔴⚫1️⃣-1️⃣⚪⚪IRN: Tras la pausa de hidratación en Seattle, Irán se ha mostrado mejor con la pelota y sin ella. Egipto sufre para elaborar e Irán ha encontrado más efectividad en la presión tras pérdida.

⏱️28′ | NZL⚪⚪0️⃣-1️⃣🔴⚫BEL: La pelota sorprendió a Tim Paune en una acción de balón parado y quedó en el área chica a disposición de Leandro Trossard, quien solo tuvo que empujar la pelota para romper el cero.

⏱️28′ | NZL⚪⚪0️⃣-1️⃣🔴⚫BEL: El partido en Seattle es de ida y vuelta, mientras que en Vancouver, Bélgica tiene a Nueva Zelanda contra las cuerdas. Parece que el gol belga está al caer.

⏱️20′ | NZL⚪⚪0️⃣-0️⃣🔴⚫BEL: Leandro Trossard cruzó un remate que dio en la mano abierta de Finn Surman. Adham Mohammad señaló penalti pero tras consultar la acción con el VAR cambió de opinión.

⏱️15′ | NZL⚪⚪0️⃣-0️⃣🔴⚫BEL: Jeremy Doku llegó por la banda izquierda tras un pase de Charles De Ketelaere y soltó un remate que fue fácil de controlar para Max Crocombe. Nueva Zelanda está contra las cuerdas.

⏱️ 14′ | EGY🔴⚫1️⃣-1️⃣⚪⚪IRN: Milad Mohammadi recibió dentro del área y remató con fuerza al arco. Shobeir atajó su remate, pero el rebote le quedó servido a Ramin Rezaeian, que estuvo atento para cazar el rebote y equilibrar el marcador.

⏱️11′ | NZL⚪⚪0️⃣-0️⃣🔴⚫BEL: Leandro Trossard recibió de Hans Vanaken dentró del área y cruzó un remate que se estrelló en el poste. La pelota estuvo cerca de entrar pero no lo hizo en su totalidad.

⏱️ 10′ | EGY🔴⚫1️⃣-0️⃣⚪⚪IRN: Mohamed Abdelmonem le barrió el pie a Mehdi Taremi dentro del área y Marciniak señaló el punto blanco. El mismo Taremi asumió la responsabilidad del penalti, pero el portero Mostafa Shobeir tuvo el tino de adivinar la dirección y lo atajó.

⏱️ 5′ | EGY🔴⚫1️⃣-0️⃣⚪⚪IRN: Mahmoud Saber cazó un despeje corte de Alireza Beiranvand y de primera soltó un remate que terminó al fondo de la red a pesar de que había varios defensores persas en la línea tratando de contener el remate.

La acción comenzó de manera simultanea en Seattle y Vancouver. Con el desenlace de este grupo ya serán nueve los grupos que llegaron a su fin. La primera ronda concluirá el próximo sábado.

La FIFA designó al árbitro jordano Adham Makhadmeh para dirigir el duelo entre Nueva Zelanda y Bélgica en Vancouver. El polaco Szymon Marciniak será el encargado de impartir justicia en el partido de Irán y Egipto en Seattle.

Hossam Hassan saltará al campo con un 4-2-3-1: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ramy Rabia y Ahmed Fatouh; Mahmoud Saber y Mohanad Lasheen; Mostafa Ziko, Mohamed Salah y Emam Ahour; Mahmoud Trézéguet.

Darren Bazeley dispuso de un 4-2-3-1: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Tyler Bindon y Liberato Cacace; Marko Stamenic y Joe Bell; Ryan Thomas, Sarpreet Singh y Elija Just; Chris Wood.

Amir Ghalenoei apostó por un 5-3-2 para enfrentar a Egipto: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati y Milad Mohammadi; Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani y Saeid Ezatolahi; Mehdi Taremi y Mohammad Mohebi.

Rudi García apostó por un 4-2-3-1 para enfrentar a Nueva Zelanda: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate y Maxim De Cuyper; Hans Vanaken y Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne y Jeremy Doku; Charles De Ketelaere.

El duelo entre Irán y Egipto estuvo rodeado de polémica antes de jugarse: la ciudad de Seattle había organizado un “Partido del Orgullo” ligado al encuentro, iniciativa que generó el rechazo formal de ambas federaciones, que presentaron objeciones ante la FIFA por las actividades de celebración del Pride vinculadas al partido.

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