30 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
Sportswashing: cómo países cuestionados usan el deporte para mejorar su imagen
Los eventos masivos, desde el Mundial hasta los Juegos Olímpicos, son mucho más que trofeos y gloria. Para quienes ostentan el poder, son la herramienta perfecta para reparar su reputación y distraer al mundo de sus crisis internas y externas.
