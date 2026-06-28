EN VIVO: Sudáfrica y Canadá empatan 0-0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Canadá mide fuerzas con Sudáfrica en la apertura de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Foto: EFE - SCOTT STRAZZANTE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo, en el SoFi Stadium de Inglewood, California, Sudáfrica y Canadá protagonizan el partido que abre los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, la ronda inédita que estrenó este torneo de 48 equipos y que, por primera vez en la historia del fútbol, reemplaza a los octavos como primera instancia eliminatoria. Será el único juego del día.

La clasificación de Sudáfrica a esta ronda marca un hito histórico, pues es la primera vez que los Bafana Bafana alcanzan la fase eliminatoria de una Copa del Mundo masculina. Los dirigidos por el técnico belga Hugo Broos arrancaron con una derrota ante México, se repusieron con un empate ante la República Checa y cerraron con una victoria 1-0 sobre Corea del Sur.

Canadá, uno de los tres países organizadores del torneo, cerró el Grupo B en el segundo lugar con cuatro puntos. Arrancaron con un empate 1-1 con Bosnia y Herzegovina, después golearon 6-0 a Catar y cayeron en la última fecha ante Suiza por 2-1, resultado que los dejó como escolta del grupo y con pasaje a esta ronda.

Siga el minuto a minuto de Sudáfrica vs. Canadá en los dieciseisavos de final del Mundial 2026:

⏱️90′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: El empate todavía no se rompe y parece que no va a pasar en un futuro cercano salvo que ocurra algún imprevisto. Los equipos juegan de una manera muy conservadora.

⏱️85′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Oswin Appolis tuvo tiempo y espacio a las afueras del parea y soltó un remate que forzó una estirada de Maxime Crépeau. Sudáfrica tiene un juego más frontal e incisivo.

⏱️81′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Canadá tiene más iniciativa pero no ha sido efectiva en el último tercio. El tiempo regular está cerca de su fin y puede ser que necesitemos de un tiempo extra para conocer al ganador.

⏱️78′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Jonathan David desbordó y con un fuerte remate que exigió una oportuna respuesta de Ronwen Williams. La cara de Canadá cambió con el ingreso de Alphonso Davies.

⏱️75′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Alphonso Davies, capitán de la selección de Canadá, ingresó al terreno de juego por Tajon Buchanan. Es su debut en esta Copa del Mundo. También ingresó Promise David en lugar de Tani Oluwaseyi.

⏱️70′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Liam Millar, volante por izquierda, no seguirá en cancha. En su lugar, Jesse Marsch puso a Jacob Shaffeburg, quien cumple un rol similar. Le quedan dos cambios a Canadá.

⏱️67′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Niko Sigur, quien ingresó por el amonestado Nathan Saliba, perdió una pelota y cometió una infracción táctica para evitar que Sudáfrica se fuera de contragolpe. Fue una amarilla de manual.

⏱️65′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Tani Oluwaseyi se fue en velocidad y Ronwen Wiliams tapó su remate. El rebote le quedaba a Jonathan David, pero apareció justo Mbekezeli Mbokazi para mandar la pelota al córner.

⏱️62′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Oswin Appolis se tomó confianza desde afuera del área y soltó un fuerte remate cruzado que pasó cerca del segundo palo de Crépeau, quien no habría tenido chances de alcanzar esa pelota.

⏱️60′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Jesse Marsch decidió refrescar a su equipo. Niko Sigur entró en lugar de Nathan Saliba, mientras que Moïse Bombito fue remplazado por Luc de Fougerolles.

⏱️55′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Khuliso Mudau esquivó a dos rivales antes de que Nathan Saliba lo agarrara del torso y lo derribara. Joao Pinheiro le mostró la tarjeta amarilla al volante canadiense.

⏱️50′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Canada tiene intensidad y está atento en la presión tras pérdida. Por lo pronto Maxime Crépeau, portero de los norteamericanos, no ha tenido mayores intervenciones porque los sudafricanos no llegan.

⏱️46′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Los planteles de Canadá y Sudáfrica regresaron al terreno de juego. Hugo Broos realizó un cambio en el entretiempo: Thalente Mbatha ingresó en lugar de Relebohile Mofokeng para tener más marca en la mitad de la cancha.

⏱️45+3′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Canadá mostró una mejor cara en el cierre de la primera mitad e incluso estuvo cerca de romper el cero en un par de oportunidades, pero todavía está lejos de controlar el partido.

⏱️45′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Moïse Bombito cabeceó dentro del área y cuando parecía que la pelota entraba, apareció Aubrey Modiba para despejar esa pelota en la línea. A los pocos segundos Derek Cornelius tuvo la opción de rematar, pero Ronwen Williams le cerró el espacio.

⏱️40′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Stephen Eustaquio lanzó un centro desde el costado que Richie Laryea conectó de cabeza, aunque muy incómodo, razón por la que mandó la pelota por encima del travesaño.

⏱️30′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Sudáfrica tiene un ritmo más pausado y paciente a la hora de elaborar. Le cuesta más llegar al área rival, aunque no es como que Canadá lo haga con frecuencia. Partido cerrado.

⏱️25′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Jesse Marsch y Hugo Broos aprovecharon para hablar con sus dirigidos y ajustar detalles. Canadá tiene menos la pelota, aunque más profundidad. Vamos a ver si después de la pausa eso cambia.

⏱️20′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Recién al minuto 20 Derek Cornelius tuvo una llegada peligrosa. Stephen Eustaquio cobró una pelota quita que el central conectó en el área, aunque sin la precisión suficiente para vencer la resistencia de Ronwen Williams.

⏱️ 15′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: La selección de Canadá ha tomado la iniciativa. Liam Millar y Tajon Buchanan han sido claves por las bandas, aunque todavía no encuentran a Jonathan David ni a Tani Oluwaseyi en una posición clara de peligro.

⏱️ 10′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Hugo Broos apostó por un 4-2-3-1 para enfrentar a Canadá: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi y Aubrey MOdiba; Teboho Mokoena y Sphephelo Sithole; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng y Oswin Appolis; Evidence Makgopa.

⏱️ 5′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: Jesse Marsch todavía no puede contar con Alphonso Davies y perdió en la fase de grupos a Ismael Koné. Saltó al campo con un 4-4-2: Maxime Crépau; Alistari Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius y Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stpehen Eustaquio y Liam Millar; Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

⏱️ 1′ | RSA🟡🟢0️⃣-0️⃣⚫⚫CAN: El árbitro portugués João Pinheiro hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el SoFi Stadium de Inglewood. La iniciativa en los primeros segundos es del equipo canadiense.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador