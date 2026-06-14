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Suecia vs. Túnez, en vivo: siga aquí la primera fecha del grupo F del Mundial 2026

Quien gane entre suecos y tunecinos tomará la punta de esta zona de la Copa del Mundo 2026 tras el empate entre Japón y Países Bajos.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
15 de junio de 2026 - 01:30 a. m.

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Jugadores de la selección de Túnez participan en un entrenamiento previo al primer partido del Mundial 2026 contra Suecia, en el estadio BBVA de Monterrey, México.
Jugadores de la selección de Túnez participan en un entrenamiento previo al primer partido del Mundial 2026 contra Suecia, en el estadio BBVA de Monterrey, México.
Foto: EFE - Miguel Sierra
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Suecia vuelve a la Copa Mundial de la FIFA luego de ocho años de ausencia. Los escandinavos tuvieron una destacada actuación en Rusia 2018, llegando hasta los cuartos de final, en los cuales cayeron frente a Inglaterra. Desde entonces no han podido volver a figurar en los grandes escenarios, pues en la Eurocopa 2020 se quedaron en los octavos de final y a la Euro de 2024 ni siquiera clasificaron. Ahora cuenta con una generación que invita a soñar.

Del otro lado, Túnez se ha convertido en una selección habitual en la Copa del Mundo. Sin embargo, tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022 salió eliminado en la fase de grupos, el mismo destino que quieres evitar en Norteamérica 2026. No obstante, la meta se presume demasiado cuesta arriba si se tiene en cuenta que comparte zona con Japón, Países Bajos (que ya empataron 2-2) y Suecia, que seguro querrá sacar ventaja esta noche.

Minuto a minuto de Suecia vs. Túnez: Mundial 2026

Actualización claveHace 5 horas

El XI títular de Suecia

Las dos grandes figuras del equipo sueco estan en la delantera; Alexandre Isak de Liverpool y Viktor Gyokeres de Arsenal.

Hace 5 horas

El XI titular de Túnez

Actualización claveHace 5 horas

Hora del partido

  • Fecha: domingo 14 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio BBVA de Monterrey, México
  • Hora: 9:00 p.m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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