Suecia vs. Túnez, en vivo: siga aquí la primera fecha del grupo F del Mundial 2026

Jugadores de la selección de Túnez participan en un entrenamiento previo al primer partido del Mundial 2026 contra Suecia, en el estadio BBVA de Monterrey, México. Foto: EFE - Miguel Sierra

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Suecia vuelve a la Copa Mundial de la FIFA luego de ocho años de ausencia. Los escandinavos tuvieron una destacada actuación en Rusia 2018, llegando hasta los cuartos de final, en los cuales cayeron frente a Inglaterra. Desde entonces no han podido volver a figurar en los grandes escenarios, pues en la Eurocopa 2020 se quedaron en los octavos de final y a la Euro de 2024 ni siquiera clasificaron. Ahora cuenta con una generación que invita a soñar.

Del otro lado, Túnez se ha convertido en una selección habitual en la Copa del Mundo. Sin embargo, tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022 salió eliminado en la fase de grupos, el mismo destino que quieres evitar en Norteamérica 2026. No obstante, la meta se presume demasiado cuesta arriba si se tiene en cuenta que comparte zona con Japón, Países Bajos (que ya empataron 2-2) y Suecia, que seguro querrá sacar ventaja esta noche.

Minuto a minuto de Suecia vs. Túnez: Mundial 2026

Las dos grandes figuras del equipo sueco estan en la delantera; Alexandre Isak de Liverpool y Viktor Gyokeres de Arsenal.

Fecha : domingo 14 de junio de 2026

Lugar : Estadio BBVA de Monterrey, México

Hora : 9:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

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