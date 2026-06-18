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Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, en vivo: siga el partido del grupo B del Mundial 2026

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
18 de junio de 2026 - 06:17 p. m.
Suiza y Bosnia y Herzegovina abren la segunda fecha del grupo B.
Suiza y Bosnia y Herzegovina abren la segunda fecha del grupo B.
Foto: EFE - GIAN EHRENZELLER
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Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan en una situación similar, luego de empatar en sus respectivos debuts, aunque con la sensación de haber dejado escapar una victoria que parecía asegurada durante gran parte de sus encuentros.

Suiza estuvo a pocos segundos de vencer a Catar, pero un gol sobre el final le arrebató los tres puntos. Por su parte, Bosnia y Herzegovina igualó contra Canadá en un resultado que dejó mejores sensaciones para los europeos que para los anfitriones. El partido se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 2:00 p. m. y será clave para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente ronda.

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¿A qué hora y dónde ver el partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina?

  • Fecha: jueves 18 de junio de 2026
  • Lugar: SoFi Stadium de Los Ángeles, California en Estados Unidos
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol, Ditu, Canal RCN, DSports, DGO y Paramount+

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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