Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, en vivo: siga el partido del grupo B del Mundial 2026

Suiza y Bosnia y Herzegovina abren la segunda fecha del grupo B. Foto: EFE - GIAN EHRENZELLER

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Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan en una situación similar, luego de empatar en sus respectivos debuts, aunque con la sensación de haber dejado escapar una victoria que parecía asegurada durante gran parte de sus encuentros.

Suiza estuvo a pocos segundos de vencer a Catar, pero un gol sobre el final le arrebató los tres puntos. Por su parte, Bosnia y Herzegovina igualó contra Canadá en un resultado que dejó mejores sensaciones para los europeos que para los anfitriones. El partido se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 2:00 p. m. y será clave para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente ronda.

Minuto a minuto del partido del Mundial de la FIFA 2026 Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Fecha : jueves 18 de junio de 2026

Lugar : SoFi Stadium de Los Ángeles, California en Estados Unidos

Hora : 2:00 p. m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, Canal RCN, DSports, DGO y Paramount+

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