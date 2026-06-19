Tabla de posiciones del Grupo B del Mundial 2026: Suiza y Canadá lideran tras sus victorias

Johan Manzambi celebrando su gol. Foto: EFE - PETER KLAUNZER

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El Grupo B empieza a tomar forma tras una segunda jornada que dejó movimientos importantes en la tabla. Con dos fechas disputadas, tanto Canadá como Suiza se mantienen en la pelea por el liderato, mientras que Catar y Bosnia y Herzegovina siguen sin poder despegar en la clasificación. El grupo queda abierto, pero ya empiezan a perfilarse los candidatos a avanzar a la siguiente ronda.

Por otro lado, la diferencia de gol ya empieza a jugar un papel clave. Canadá y Suiza aprovecharon sus respectivas victorias para instalarse en la zona alta.

Suiza impuso autoridad en el grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Suiza llegó a la segunda fecha con la necesidad de responder tras el empate en el debut contra Catar, y lo hizo de la mejor manera posible. Desde el inicio del partido se mostró como un equipo dominante, con posesión alta y presión constante sobre Bosnia y Herzegovina.

El conjunto suizo tuvo una defensa sólida y un bloque muy ordenado que no concedió espacios; sin embargo, aún no encontraban el gol. Ya en la segunda mitad aparecieron las anotaciones: Manzambi abrió el marcador en el 74, Vargas amplió la ventaja en el 84 y el mismo Manzambi cerró su doblete en el 90.

Mahmic descontó para Bosnia y Herzegovina en el 93, pero Xhaka sentenció desde el punto de penalti en el 97 para un 4-1 final que no solo le dio tres puntos clave al equipo suizo, sino también una diferencia de gol que puede ser determinante en la pelea por la clasificación.

Canadá goleó a Catar y se afianza en el Mundial de la FIFA 2026

Por su parte, en el otro partido del grupo B, Canadá dominó el partido de principio a fin contra una Catar que nunca encontró el camino para competir. Los locales tomaron la iniciativa desde el primer minuto y en el 16 abrieron el marcador gracias a Cyle Larin, quien empujó un rebote que dejó el portero catarí.

Jonathan David marcó un doblete en los minutos 29 y 45+3 para sentenciar la primera mitad con un contundente 3-0. La expulsión de Homam Ahmed en el 33, en una acción dudosa, dejó a Catar con diez hombres y complicó aún más su situación.

En la segunda mitad, Nathan-Dylan Saliba marcó un golazo de tiro libre para ampliar aún más la diferencia sobre Catar. Ademas, Mohammad Naceur Manai marcó en propia puerta y, sobre el final del partido, Jonathan David marcó y selló el 6-0.

Canadá se mostró como una selección sólida, ordenada y con claridad ofensiva, aprovechando cada ocasión para hacer daño. Catar, en cambio, quedó muy lejos de su mejor nivel y ve comprometida su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial luego de las victorias de Suiza y Canadá

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