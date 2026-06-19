Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026 luego de la victoria de Brasil contra Haití

Vinícius Júnior, jugador de Brasil. Foto: EFE - SHAWN THEW

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La segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 dejó un panorama muy apretado en la lucha por la clasificación. Brasil cumplió con su obligación y goleó 3-0 a Haití, mientras que Marruecos sorprendió al derrotar 1-0 a Escocia. Con estos resultados, todo se definirá en la última fecha.

La selección brasileña escaló hasta el primer lugar de la zona gracias a su mejor diferencia de gol. La canarinha suma cuatro puntos, producto de un empate contra Marruecos en el debut y la contundente victoria sobre Haití en la segunda jornada. Además, registra cuatro goles a favor y apenas uno en contra, para una diferencia de +3.

Marruecos también llegó a cuatro unidades tras igualar con Brasil y vencer a Escocia. Los africanos ocupan la segunda posición con dos goles marcados, uno recibido y una diferencia de +1, manteniéndose en una posición favorable de cara a la fecha definitiva.

Por su parte, Escocia cayó al tercer puesto. Los europeos habían comenzado el torneo como líderes luego de derrotar a Haití, pero la derrota contra Marruecos los dejó con tres puntos y una diferencia de gol neutra. Aun así, siguen dependiendo de sí mismos para avanzar a los dieciseisavos de final.

En el fondo de la tabla aparece Haití, que todavía no ha sumado puntos. El conjunto caribeño acumula dos derrotas, no ha podido marcar goles y tiene una diferencia de -4, por lo que llega a la última jornada con mínimas opciones de clasificación.

La tercera y última fecha promete emociones. Brasil enfrentará a Escocia en un duelo directo por el liderato del grupo, mientras que Marruecos buscará sellar su clasificación contra Haití. Con solo un punto de diferencia entre los tres primeros, el Grupo C sigue completamente abierto.

Tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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