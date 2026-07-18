Tormentas obligan a cambiar los planes de España y Argentina antes de la final del Mundial

El MetLife Stadium de Nueva Jersey será la sede de la gran final del Mundial de Norteamérica 2026. Foto: AFP - MAURO PIMENTEL

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La final del Mundial 2026, que este domingo enfrentará a España y Argentina en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York, también ha estado marcada por circunstancias extraordinarias. En la víspera del partido más importante del torneo, el clima alteró la planificación de ambos finalistas y obligó a modificar sus actividades.

Las fuertes tormentas eléctricas que azotaron la zona de Nueva Jersey condicionaron la preparación de las dos selecciones antes del compromiso que definirá cuál de ellas podrá bordar una nueva estrella sobre su escudo. Lluvias intensas, rayos y truenos obligaron a reorganizar los entrenamientos previstos para este sábado.

España fue la más afectada por las condiciones meteorológicas. La campeona de Europa tenía previsto realizar su última práctica a las 11:00 a.m., hora local, en el Melanie Lane Training Ground, en East Hanover (Nueva Jersey), con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa, pero el entrenamiento nunca pudo comenzar.

Cuando periodistas y equipos de televisión ya se encontraban ubicados alrededor del terreno de juego, un oficial de la FIFA anunció en principio el aplazamiento de la sesión. Poco después, la Real Federación Española de Fútbol confirmó su cancelación definitiva y explicó que los jugadores realizaron una sesión de activación en instalaciones cubiertas, siguiendo el protocolo de seguridad vigente en Estados Unidos para tormentas eléctricas.

Argentina también vio alterada su planificación. El equipo dirigido por Lionel Scaloni debía comenzar su entrenamiento a las 11:30 de la mañana, hora local, en el complejo Columbia Park, en Morristown (Nueva Jersey), pero la práctica fue aplazada durante cerca de 50 minutos debido a la lluvia, los truenos y los relámpagos que afectaban la zona.

Con el paso de los minutos, la intensidad de la lluvia disminuyó y la albiceleste pudo saltar al campo. Antes de ello, los campeones del mundo realizaron trabajos físicos y de gimnasio bajo techo. Posteriormente, con Lionel Messi al frente, el plantel sudamericano hizo ejercicios de activación y trabajos con balón.

Las tormentas no han sido el único inconveniente en la antesala de la final. Durante el jueves y el viernes, el humo procedente de los incendios forestales en Canadá también alcanzó Nueva Jersey y afectó el ambiente en los lugares de entrenamiento. De acuerdo con especialistas, las lluvias del sábado ayudarán a dispersar esas partículas y reducirán el riesgo para el encuentro.

España y Argentina disputarán este domingo la gran final de la Copa Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford. Este compromiso está programado para comenzar a las 2:00 p.m. y contará con transmisión del Gol Caracol (Caracol Televisión).

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