Transmisión del Gol Caracol se convierte en la más vista de los últimos seis mundiales

Colombia venció 1-0 a RD Congo en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: EFE - Francisco Guasco

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Según cifras reportadas por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE), durante las dos primeras semanas de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, las transmisiones del Gol Caracol registraron un promedio de share de 64,8 % y un rating de 10,9 %.

De acuerdo con esos datos, más de 34 millones de personas siguieron el torneo a través de Caracol Televisión. La compañía también informó que lideró la audiencia nacional en señal abierta con una participación del 80% frente a su principal competidor y señaló que esta edición del Mundial es la más vista de las últimas seis.

En el entorno digital, entre el 11 y el 23 de junio, el ecosistema digital de Caracol Televisión acumuló más de 547 millones de visualizaciones. Dentro de esa cifra, Gol Caracol aportó más de 362 millones de reproducciones, mientras que los partidos de la selección de Colombia superaron los 100 millones de visualizaciones.

Por su parte, Ditu -plataforma de streaming gratuita desarrollada por Caracol- reportó más de 110 millones de reproducciones totales desde el inicio del Mundial y 4,5 millones de horas consumidas dentro de su ecosistema digital. Los dos partidos de Colombia fueron los contenidos más vistos en la plataforma, con un promedio de 2,3 millones de reproducciones por encuentro.

El equipo del Gol Caracol, encabezado por el director de Deportes, Javier Hernández Bonnet, realiza el cubrimiento del torneo desde México, Canadá y Estados Unidos, países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera edición del certamen en contar con 48 selecciones participantes.

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