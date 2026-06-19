¡Se aplicó la ley Prestianni! La insólita roja que recibió Miguel Almirón en el Mundial 2026

Ivan Arcides Barton Cisneros le muestra la tarjeta roja a Miguel Almirón. Foto: EFE - BENJAMIN FANJOY

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La selección de Paraguay sufrió un duro golpe en el cierre de la primera mitad de su compromiso frente a Turquía por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cuando la Albirroja parecía tener controlado el partido gracias a la ventaja conseguida en los primeros minutos, una acción protagonizada por Miguel Almirón cambió por completo el panorama del encuentro.

El equipo sudamericano comenzó de manera ideal en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Apenas al minuto dos, Matías Galarza sacó un potente remate rastrero que terminó en el fondo de la red para poner el 1-0 parcial a favor de Paraguay. A partir de ese momento, el compromiso se convirtió en un duelo de ida y vuelta, con Turquía buscando la igualdad y Paraguay apostando por las transiciones rápidas al contragolpe.

Con el paso de los minutos, los europeos empezaron a ganar protagonismo. Incluso estuvieron cerca de empatar sobre el minuto 34, cuando un cabezazo tras un tiro libre se estrelló primero en el travesaño y luego en el poste, salvando al conjunto guaraní.

Sin embargo, la jugada que marcó el partido llegó en el tiempo de adición de la primera parte. Al minuto 45+2, Miguel Almirón protagonizó un incidente con un futbolista turco. El atacante paraguayo se cubrió la boca mientras intercambiaba palabras con su rival, una situación que fue advertida por el equipo arbitral.

Tras revisar la acción en el VAR, el juez central decidió expulsar al jugador paraguayo aplicando la denominada “ley Prestianni”. La decisión dejó a Paraguay con diez hombres para toda la segunda mitad.

La expulsión de una de sus principales figuras obliga ahora a la Albirroja a replantear su estrategia para defender la ventaja y mantener vivas sus aspiraciones de sumar tres puntos fundamentales en la lucha por la clasificación.

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