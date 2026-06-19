Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026

¡Se aplicó la ley Prestianni! La insólita roja que recibió Miguel Almirón en el Mundial 2026

Tras una revisión del VAR, el árbitro le mostró la tarjeta roja por una acción verbal con un rival turco.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
20 de junio de 2026 - 04:20 a. m.
Ivan Arcides Barton Cisneros le muestra la tarjeta roja a Miguel Almirón.
Ivan Arcides Barton Cisneros le muestra la tarjeta roja a Miguel Almirón.
Foto: EFE - BENJAMIN FANJOY
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección de Paraguay sufrió un duro golpe en el cierre de la primera mitad de su compromiso frente a Turquía por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cuando la Albirroja parecía tener controlado el partido gracias a la ventaja conseguida en los primeros minutos, una acción protagonizada por Miguel Almirón cambió por completo el panorama del encuentro.

El equipo sudamericano comenzó de manera ideal en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Apenas al minuto dos, Matías Galarza sacó un potente remate rastrero que terminó en el fondo de la red para poner el 1-0 parcial a favor de Paraguay. A partir de ese momento, el compromiso se convirtió en un duelo de ida y vuelta, con Turquía buscando la igualdad y Paraguay apostando por las transiciones rápidas al contragolpe.

Con el paso de los minutos, los europeos empezaron a ganar protagonismo. Incluso estuvieron cerca de empatar sobre el minuto 34, cuando un cabezazo tras un tiro libre se estrelló primero en el travesaño y luego en el poste, salvando al conjunto guaraní.

Sin embargo, la jugada que marcó el partido llegó en el tiempo de adición de la primera parte. Al minuto 45+2, Miguel Almirón protagonizó un incidente con un futbolista turco. El atacante paraguayo se cubrió la boca mientras intercambiaba palabras con su rival, una situación que fue advertida por el equipo arbitral.

Tras revisar la acción en el VAR, el juez central decidió expulsar al jugador paraguayo aplicando la denominada “ley Prestianni”. La decisión dejó a Paraguay con diez hombres para toda la segunda mitad.

La expulsión de una de sus principales figuras obliga ahora a la Albirroja a replantear su estrategia para defender la ventaja y mantener vivas sus aspiraciones de sumar tres puntos fundamentales en la lucha por la clasificación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Turquía vs. Paraguay

Turquía vs. Paraguay en vivo

partido en vivo Turquía vs. Paraguay

Turquía vs. Paraguay partido en vivo hoy

donde ver Turquía vs. Paraguay

Turquía vs. Paraguayo donde ver el partido

Turquía vs. Paraguay donde ver partido

donde ver el partido Turquía vs. Paraguay

Turquía vs. Paraguay donde ver

Turquía vs. Paraguay horario

donde ver en colombia Turquía vs. Paraguay

Turquía vs. Paraguay Mundial

Mundial de la FIFA Turquía vs. Paraguay

Turquía vs. Paraguay Mundial de la FIFA

Mundial de la FIFA 2026 Turquía vs. Paraguay

Miguel Almirón

Miguel Almirón roja

roja Miguel Almirón

Miguel Almirón tarjeta roja

tarjeta roja Miguel Almirón

Miguel Almirón expulsion

explsion Miguel Almirón

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.