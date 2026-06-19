Turquía vs. Paraguay, en vivo: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Paraguay y Turquía cierran la segunda fecha del grupo D. Foto: EFE - CHRIS TORRES

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Paraguay enfrenta una situación crítica tras su contundente derrota 4-1 contra Estados Unidos en su regreso a un Mundial después de 16 años. El equipo de Gustavo Alfaro fue superado en todos los aspectos del juego: no pudo hacer frente a la presión alta de los norteamericanos en la salida y, en ataque, dependió en exceso de las acciones individuales de Julio Enciso. La falta de reacción futbolística es la mayor preocupación para la Albirroja, que deberá mostrar una versión completamente distinta si quiere mantenerse con vida en el torneo.

Paraguay se medirá ahora contra Turquía, un rival que también llega golpeado tras su inesperada derrota 2-0 ante Australia, un resultado que revolucionó el grupo. Los turcos, pese a la mala fortuna y a la efectividad de los oceánicos, mostraron intenciones ofensivas y generaron ocasiones, aunque sin fortuna. Ambos equipos están contra las cuerdas y necesitan sumar de manera urgente, pero la presión es mayor para Paraguay, que deberá corregir errores y mostrar garra, carácter y resiliencia para aspirar a la victoria en este duelo clave.

Minuto a minuto del partido Turquía vs. Paraguay por el grupo D de la Copa Mundial de la FIFA

Fecha : viernes 19 de junio de 2026

Lugar : Levi’s Stadium de Santa Clara, California

Hora : 10:00 p.m.

Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

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