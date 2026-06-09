Un árbitro colombiano fue elegido para el partido inaugural del Mundial, ¿de quién se trata?

El Estadio Azteca será la sede del primer partido del Mundial. Foto: EFE - Isaac Esquivel

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La cuenta regresiva llegó a su recta final. Este jueves se disputará el partido inaugural del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que la selección de México enfrentará a Sudáfrica. Entre los encargados de impartir justicia en esta jornada, la FIFA incluyó a un colombiano.

El compromiso se jugará en el histórico estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario que volverá a quedar en los libros del fútbol. Será la tercera edición en la que el recinto albergue un partido mundialista, después de las ediciones de 1970 y 1986, consolidando su lugar entre los estadios más emblemáticos del planeta.

La expectativa alrededor de la cita orbital se encuentra en su punto más alto. Después de varios años de preparación y de una extensa fase clasificatoria, el balón está a punto de rodar en el torneo de selecciones más importante del mundo y en uno de los espectáculos deportivos con mayor audiencia global.

¿Quiénes serán los árbitros del partido inaugural?

En la noche de este lunes, la FIFA confirmó oficialmente quiénes serán los encargados de impartir justicia en el encuentro inaugural. El árbitro central designado fue el brasileño Wilton Sampaio, de 44 años. Esta será su tercera participación en una Copa del Mundo tras decir presente en las ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022.

Sampaio estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes de línea. La función de cuarto árbitro recaerá sobre el paraguayo Juan Gabriel Benítez, otro juez con amplia experiencia internacional. Además, el también paraguayo Eduardo Cardozo fue designado como árbitro asistente de reserva.

La presencia colombiana estará encabezada por Nicolás Gallo, quien fue nombrado como responsable principal del VAR. Junto a él trabajarán el chileno Juan Lara como asistente de videoarbitraje y el francés Jérôme Brisard como apoyo en la cabina tecnológica.

Gallo tiene 39 años y es oriundo de Ibagué. Esta será su segunda Copa del Mundo, pues ya hizo parte del equipo arbitral en Catar 2022. Aunque durante buena parte de su carrera se desempeñó como árbitro central, ha sido en el videoarbitraje donde ha encontrado mayor proyección internacional.

El colegiado tolimense cuenta con 15 años de experiencia en la primera división del fútbol profesional colombiano y tiene escarapela FIFA desde 2018. Su portafolio incluye participaciones en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, eliminatorias Sudamericanas y torneos juveniles organizados por la Conmebol.

Más presencia colombiana en la inauguración del Mundial

La ceremonia inaugural también contará con otra presencia colombiana de enorme reconocimiento mundial. La cantante Shakira forma parte del espectáculo preparado para la apertura del torneo y será una de las artistas encargadas de darle la bienvenida a la Copa del Mundo ante miles de espectadores en el Azteca.

Junto a la barranquillera, la FIFA confirmó semanas atrás, dentro del grupo de artistas que harán parte del espectáculo previo al partido entre México y Sudáfrica, a J Balvin. El reguetonero antioqueño ya tiene experiencia en eventos deportivos, pues tuvo una breve aparición en el entretiempo del Super Bowl LIV y en la final del Mundial de Clubes 2025.

La inauguración en Ciudad de México también contará con las presentaciones de Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. El espectáculo marcará el inicio oficial de un Mundial que se celebrará por primera vez en tres países anfitriones.

Y si hilamos más fino, también podemos mencionar a Julián Quiñones, extremo nacido en Nariño, pero que desde 2023 hace parte de la selección mexicana. Al no tener oportunidades de vestir la camiseta de Colombia, optó por representar al país norteamericano, en el que residió durante ocho años.

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