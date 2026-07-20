La pelea entre Argentina y España tras la final del Mundial que no mostró la TV: video

Los videos que comenzaron a circular tras la final del Mundial revelaron el cruce entre Nahuel Molina y Rodri que no captó la transmisión y que habría dado inicio al altercado que terminó con la expulsión de Leandro Paredes. Foto: EFE - Angel Colmenares

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Antes de que el festejo español se instalara por completo sobre el césped, la final del Mundial entre Argentina y España terminó envuelta en un fuerte altercado entre jugadores de ambos equipos. Aunque la expulsión de Leandro Paredes fue la imagen más comentada, minutos después comenzaron a difundirse videos que mostraron un episodio que no se vio durante la transmisión y que habría marcado el inicio de la tensión entre los dos seleccionados.

Los videos revelan el origen del conflicto

Las imágenes difundidas tras el encuentro muestran a los futbolistas españoles corriendo por el campo para celebrar la victoria 1-0 sobre Argentina. En medio de ese recorrido, Rodri pasó cerca de Nahuel Molina y recibió una agresión por parte del lateral argentino.

Luego de avanzar unos metros, el mediocampista español regresó para recriminarle la acción a Molina. Ambos quedaron cara a cara y comenzaron un fuerte intercambio que rápidamente atrajo a jugadores de las dos selecciones.

En ese momento intervinieron varios futbolistas para intentar separar a los protagonistas, entre ellos Eric García y Gavi, quienes segundos después quedaron involucrados en otro de los episodios más tensos del cierre del partido.

La acción que terminó con la expulsión de Leandro Paredes

Mientras el enfrentamiento aumentaba de intensidad, Leandro Paredes llegó hasta el lugar donde discutían sus compañeros. El mediocampista tomó del cuello a Eric García y, en medio de los empujones y los gritos, también sujetó de la camiseta a Gavi, quien terminó cayendo al suelo.

El incidente fue reportado por los jugadores españoles al árbitro Slavko Vinčić, que decidió mostrar la tarjeta roja a Paredes cuando la final ya había terminado. Hasta el momento, no se conoce con exactitud qué desencadenó la pelea entre ambos equipos.

Scaloni intervino para detener los enfrentamientos

Con el ambiente cada vez más caldeado, distintas figuras intentaron evitar que la situación pasara a mayores. Thiago Almada, el seleccionador Lionel Scaloni, Walter Samuel y otros integrantes del cuerpo técnico argentino ingresaron para separar a los futbolistas.

Mientras Scaloni alejaba a sus dirigidos de los jugadores dirigidos por Luis de la Fuente, Lamine Yamal y Borja Iglesias se acercaron para saludar al entrenador argentino en medio de los momentos de mayor tensión.

Otamendi y Ayala también protagonizaron cruces

Los enfrentamientos no terminaron con la expulsión de Paredes. Las cámaras también captaron un fuerte intercambio entre Nicolás Otamendi y Rodri. El defensor argentino rechazó el saludo del español y le recriminó que había estado "llorando toda la semana“.

La tensión también alcanzó a los cuerpos técnicos. Roberto “Ratón” Ayala, ayudante de Scaloni, discutió con Dani Olmo y posteriormente le propinó un golpe en el rostro. Otro integrante del conjunto español intervino para separarlos y evitar que la situación escalara.

El mensaje de Scaloni tras la derrota

Ya con el ambiente más calmado, Lionel Scaloni se refirió al desenlace de la final durante la conferencia de prensa y pidió valorar el recorrido de su equipo pese a la derrota.

"Tenemos que darle una validez enorme. Cuesta un montón. Tenemos que demostrar que sabemos perder. El partido lo perdimos y ya asumimos las cosas. No por eso vamos a olvidarnos de todo lo que hicimos para llegar hasta acá. Gracias a los jugadores, dimos todo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país. Hay que levantarse“, afirmó el seleccionador argentino, en un mensaje con el que buscó cerrar una jornada marcada tanto por la caída en la final como por los incidentes ocurridos tras el pitazo final.

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