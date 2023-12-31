Puede aportarle a Colombia agresividad, anticipación y conocimiento del entorno mexicano. El central sabe cómo se juega en estadios exigentes y alturas complejas.
En lo técnico, Ditta le entrega a Colombia firmeza en el duelo individual, buen juego aéreo y salida limpia desde el fondo. Es un central intenso, fuerte en los cruces y con personalidad para defender lejos del arco. También suma experiencia reciente en partidos de alta presión con Cruz Azul y está acostumbrado a competir en la altura de Ciudad de México, un detalle importante para la tricolor, que jugará en la Ciudad de México y Guadalajara.
El defensor cesarense jugó apenas dos partidos de Eliminatoria y estuvo en varias convocatorias durante el proceso de Néstor Lorenzo. Su inclusión en la lista final de 26 fue una de las grandes sorpresas de Colombia para el Mundial, por encima de otros centrales con más recorrido reciente como Yerson Mosquera y Carlos Cuesta.
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La carrera de Ditta empezó en Barranquilla FC. Luego pasó al Junior, club con el que ganó Liga y Superliga en Colombia. Luego dio el salto al fútbol argentino para jugar con Newell’s Old Boys, donde se consolidó. Desde 2023 milita en Cruz Azul, equipo con el que viene de conquistar la Liga MX y en el que se convirtió en uno de los zagueros más destacados del campeonato mexicano.