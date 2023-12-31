Qué se espera de él en el Mundial

En lo técnico, Ditta le entrega a Colombia firmeza en el duelo individual, buen juego aéreo y salida limpia desde el fondo. Es un central intenso, fuerte en los cruces y con personalidad para defender lejos del arco. También suma experiencia reciente en partidos de alta presión con Cruz Azul y está acostumbrado a competir en la altura de Ciudad de México, un detalle importante para la tricolor, que jugará en la Ciudad de México y Guadalajara.