Partidos jugados con selección: 52

Goles con

la selección: 3

Formado en Pasto, se afianzó en la liga colombiana con Santa Fe, club con el que celebró la Copa Sudamericana en 2015. Tras un buen paso posterior por Palmeiras en Brasil, llegó a Barcelona en 2018. Ese mismo año, al ver que no iba a ser tenido en cuento por el conjunto culé, fue vendido al Everton, con el que disputó cuatro temporadas en la Premier League. Luego se radicó en Italia, primero tuvo un paso muy breve por la Fiorentina, y desde 2024 defiende los colores del Cagliari, con el que esta temporada lograron asegurar la permanencia en la Serie A.