Aunque es uno de los más resistidos por algún sector de la hinchada, el central caucano tiene por aportar algo más que su altura, su carisma y su experiencia mundialista.
Por su estatura (1,95 metros) Mina se perfila como garantía en el juego aéreo para defender y atacar -fue el goleador de Colombia en el Mundial de Rusia 2018-- Era el compañero habitual de Dávinson Sánchez en la zaga central, pero la irrupción de Jhon Lucumí lo alejó de la titularidad. Sn embargo, en el sistema de Lorenzo, que privilegia la salida limpia desde atrás, Mina aporta con una correcta entrega de balón. No obstante, persisten dudas sobre cuánto puede aguantar en partidos exigentes dado su problema crónico de rodilla.
Mina tuvo acción en ocho partidos de las clasificatorias y registró un 84% de efectividad en duelos aéreos ganados, liderando ese ranking entre todos los centrales del torneo. Todavía puede ser importante en materia ofensiva, pues contra Venezuela, en la victoria 6-3, se reportó en las redes rivales.
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Formado en Pasto, se afianzó en la liga colombiana con Santa Fe, club con el que celebró la Copa Sudamericana en 2015. Tras un buen paso posterior por Palmeiras en Brasil, llegó a Barcelona en 2018. Ese mismo año, al ver que no iba a ser tenido en cuento por el conjunto culé, fue vendido al Everton, con el que disputó cuatro temporadas en la Premier League. Luego se radicó en Italia, primero tuvo un paso muy breve por la Fiorentina, y desde 2024 defiende los colores del Cagliari, con el que esta temporada lograron asegurar la permanencia en la Serie A.