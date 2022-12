Argentina, a un paso de cumplir el sueño

Lionel Messi, el líder y mayor goleador de Argentina en la historia de los mundiales. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Al frente estaba Croacia y era natural dudar. Hace apenas unos días, el viernes, los balcánicos le acabaron el sueño a Brasil. Argentina no la tenía fácil, todos advertían un escenario complejo. Los croatas contra la canarinha demostraron su categoría, el rótulo de subcampeones del mundo. Eran un rival jodido, para tumbarlo no bastaba un golpe, había que pasarles por encima, no dejarles espacio para respirar ni levantarse.

Mire: ¡Primer finalista! Messi y Álvarez ponen a Argentina en la final de Catar 2022