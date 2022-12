Brasil y la maldición de los cuartos de final

Neymar y Dani Alves lamentando la eliminación de su selección en los cuartos de final del Mundial de Catar 2022. Foto: EFE - José Méndez

Como un baldado de agua fría se sintió en Brasil el gol de Bruno Petkovic. Un empate a solo a cuatro minutos del final que daba por sentado que el ganador se definiría en la serie de penaltis. Croacia llegaba con el golpe anímico de haber eliminado a Japón de esa manera y con su portero Dominik Livakovic como figura.

El guardameta balcánico, de gran actuación en el tiempo regular y en la prórroga, detuvo el primer penal del conjunto carioca, cobrado por el joven Rodrygo Goes. Ese fallo, más el balón que Marquinhos estrelló en el poste, sentenciaron la eliminación de la canarinha en cuartos de final.

Puede leer: Palazo de Croacia: de la mano de Livakovic, eliminó a Brasil y está en semifinales

Golpe duro para Tite, que desde su última participación mundialista había consolidado un equipo que ganó una Copa América, quedó segundo en otra y clasificó primero e invicto en las eliminatorias sudamericanas. Ese panorama le hizo ganarse el calificativo de favorito.

Hace cuatro años Brasil también cayó en esta instancia. La generación dorada de Bélgica, en su momento de cúspide, se llevó el partido gracias a una extraordinaria actuación de Kevin de Bruyne. Los dirigidos por Tite reaccionaron tarde pero no les alcanzó.

Toda la información del Mundial de Catar está en un solo lugar, encuéntrela aquí

Desde que la canarinha conquistó la Copa del Mundo en 2002, solo disputó el cuadro de los cuatro mejores en una ocasión: Brasil 2014, cuando dejaron a Colombia en el camino. Esa tarde anotaron Thiago Silva, presente en la eliminación de este viernes, y David Luiz para los locales. James Rodríguez anotó el descuento que no alcanzó para mucho más.

En Alemania 2006, con una nómina que tenía a Ronaldo, Ronaldinho, Kaká y Adriano, por solo mencionar a los que conformaban la delantera titular, la verdeamarela se quedó por fuera gracias a un desafortunado marcaje de Roberto Carlos sobre Thierry Henry. El lateral se distrajo y el extremo francés anotó el único gol del partido.

Lo invitamos a conocer Disparos a gol, la relación entre los Mundiales y la política

En 2010 la historia empezó bien y terminó mal. Robinho abrió el marcador en la primera etapa, pero en el complemento, un doblete de Wesley Sneijder, sumado a un error puntual de Felipe Melo en uno de esos tantos, representó una nueva eliminación, pero en tierras sudafricanas.

Para Brasil todo lo que no sea quedar campeón es un fracaso. Así es el sabor de boca en nuestro país vecino tras un Mundial en el que desplegaron un juego de primer toque y alegría que no llegó tan lejos como se esperaba. Por momentos el público futbolero gozó con los partidos de la canarinha contra Serbia, Suiza y Corea del Sur, pero ya no lo veremos más en Catar.

Le recomendamos: Argentina vs. Países Bajos, la historia de un duelo con pronóstico reservado

Por lo pronto, el sueño brasileño de celebrar la sexta estrella deberá esperar otros cuatro años.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador