Croacia se vuelca contra Orsato por el penal de Argentina

Lusail (Qatar), 13/12/2022.- Luka Modric (C) of Croatia reacts after losing the FIFA World Cup 2022 semi final between Argentina and Croatia at Lusail Stadium in Lusail, Qatar, 13 December 2022. (Mundial de Fútbol, Croacia, Estados Unidos, Catar) EFE/EPA/Noushad Thekkayil

