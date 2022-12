Dibu Martínez: “No pudo haber un mundial tan soñado como este”

Emiliano Martínez, figura de Argentina en la obtención del título de Catar 2022. En la foto, una muestra de lo que fue: un salvador en los penaltis. Foto: EFE - Noushad Thekkayil

No fue la tanda de penaltis. Fue el remate que le atajó a Kolo Muani a falta de dos minutos para terminar el tiempo extra. Y podemos irnos hacia atrás y ver todas las atajadas que tuvo Emiliano ‘Dibu’ Martínez para salvar a Argentina y llevarlo al título del Mundial.

“Dos tiros de mierda. Nos empatan el partido. Dijimos que era el destino sufrir. Nos vamos 3-2, nos cobran otro penal, lo meten. Casi nos meten dos goles. Después hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un mundial tan soñado como este. No tengo palabras”, dijo Martínez con la voz ronca tras celebrar la obtención de la Copa del Mundo.

En ningún momento se ve más cómodo Dibu Martínez como en los penaltis. Una vez más fue figura y esta vez lo hizo para que Argentina ganara la tercera Copa. Noche inolvidable para los argentinos, para su arquero, que al borde de las lágrimas recordó de dónde vino y a quienes le dedica este título. “Los viví tranquilo (los penaltis). Es un momento en el que tengo que guiar a mis compañeros. Me patearon tres veces y me hicieron tres goles. Después hice todo bien. Le dedico esto a mi familia. Salí de un lugar muy humilde. Me fui muy chico a Inglaterra y se lo quiero dedicar a ellos.

