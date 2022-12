Macaya Márquez: “La ausencia de Colombia es lamentable, pero para dramatizar”

Enrique Macaya Márquez, condecorado por FIFA y AIPS por cubrir todos los mundiales de fútbol desde 1958. / AIPS

Solo hay una persona que vio jugar en directo y entrevistó a Alfredo Di Stéfano, Pelé, Ferenc Puskás, Eusebio, Franz Beckenbauer, George Best, Johan Cruyff, Diego Maradona, Michel Platini, Ronaldo, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, considerados los mejores futbolistas de todos los tiempos. Se trata de Enrique Macaya Márquez, el legendario periodista argentino que en Catar 2022 completa su decimoséptimo Mundial de Fútbol.

Si hay alguien que conoce la evolución del deporte más popular del planeta y lo que ha significado para la humanidad es él. Con 88 años recién cumplidos y una lucidez y vitalidad admirables, el maestro habló con El Espectador en el Centro Internacional de Prensa, en Doha, luego de un homenaje que le hizo la FIFA por asistir ininterrumpidamente a las Copas del Mundo desde la de Suecia 1958.

Argentinian journalist, Enrique Macaya Márquez, has been rewarded by FIFA and AIPS for covering a record 17th consecutive FIFA World Cup.



🇸🇪 1958

🇨🇱 1962

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1966

🇲🇽 1970

🇩🇪 1974

🇦🇷 1978

🇪🇦 1982

🇲🇽 1986

🇮🇹 1990

🇺🇲 1994

🇲🇫 1998

🇰🇷🇯🇵 2002

🇩🇪 2006

🇿🇦 2010

🇧🇷 2014

🇷🇺 2018

🇶🇦 2022 pic.twitter.com/FVl83NtQEH — Sport Africa (@SportAfricaNews) November 30, 2022

Entrevista con Enrique Macaya Márquez

¿Cuál ha sido el mejor Mundial al que ha asistido?

Cada uno es especial. Siempre digo que el mejor está por venir, pero sin duda que el de México 1986 marcó un hito para el fútbol argentino; ese fue, tal vez, el que más huella nos dejó.

¿Qué recuerda de Suecia 1958?

Que todo era más familiar. El Mundial realmente era un evento pequeño. Se podía hablar con los jugadores, compartir con ellos, no había restricciones.

¿Cuál ha sido su clave para mantenerse vigente?

La pasión por lo que hago. Un buen comentarista tiene que conocer, prepararse, pero después debe saber cómo comunicar lo que sabe. Eso implica estudiar otros aspectos, aprender de tecnología y del juego mismo, de su evolución, sin dejar de lado el tema cultural y social. El fútbol, en todo sentido, ha estado ligado a la historia de la humanidad y su impacto en la sociedad es inmenso.

¿Cuál fue el mejor equipo que vio en un Mundial?

De eso no tengo dudas, Holanda, cuando todavía se llamaba así, la de 1974. Después me gustaron la Brasil del 70 y las argentinas campeonas del mundo, pero ya por un tema sentimental.

¿Qué opina de la ausencia de Colombia en Catar 2022?

Lamentable, con la cantidad y calidad de jugadores que tiene, debería estar acá, pero tampoco se puede dramatizar. Algo está fallando y hay que descubrirlo, hacer un diagnóstico y trabajar para mejorar, no hay de otra. En eso están en Italia, que ha ganado cuatro veces la Copa.

¿Cuál es el mejor jugador de la historia?

No hay uno mejor. Muchos marcaron una época y dejaron una enorme huella. Di Stéfano, Pelé y Maradona, por supuesto, encabezan la lista.

¿Y Lionel Messi?

Él está llegando a ese nivel. No creo que necesite ganar una Copa Mundo para demostrar que es un grande. Se le pedía liderazgo y en eso ha mejorado, curiosamente no se autoproclamó como líder en la Argentina de hoy, sino que sus compañeros lo designaron; eso tiene un gran mérito. Ya dentro de la cancha, todos hemos visto lo que es capaz de hacer.

¿Y de los colombianos que ha visto?

Willington Ortiz, que no jugó un Mundial, era diferente, con una gambeta impresionante. Después, Valderrama, claro. A Rincón lo sufrimos en el 5-0. Y la Colombia que brilló en Brasil 2014, un equipo muy bueno.

¿Qué tanto ha cambiado el fútbol en estos 64 años suyos en los mundiales?

El entorno, mucho. El juego, creo que no tanto. Siempre han existido jugadores y equipos con buena técnica, dinámica y condición física, ahora tal vez hay más estrategia, más fórmulas. A la selección argentina de 1958, por ejemplo, la sorprendió una tal Checoslovaquia y le ganó 6-1. Nadie sabía quiénes eran. Hoy todos se conocen, defectos y virtudes, rendimientos, todo. La mayoría de equipos están muy parejos, las diferencias se siguen acortando, incluso con asiáticos y africanos.

¿Y, por lo que ha visto, cuál es su favorito en Catar 2022?

No soy amigo de hacer pronósticos. Las estadísticas están ahí, pero, como en las encuestas políticas, se pueden acomodar dependiendo desde donde se les mire. Siempre hay alguna sorpresa, tipo Marruecos, pero al final los grandes siempre responden. No veo fácil que eso cambie. Después, hay una dosis de suerte que se necesita a la hora de los cruces, de enfrentar a los rivales que están en mejor o peor momento. Todo influye.

¿Y Argentina?

Yo intento analizar con cabeza fría lo que pasa y bajar el entusiasmo de los aficionados. Evidentemente tiene con qué pelear, porque está al nivel de algunos de los mejores, pero, como dije antes, varios están parejos. Con Brasil pasa algo similar, no es menos que ninguno de los fuertes de Europa, pero tampoco mucho más. Sería bonito que después de 20 años el título volviera a Suramérica.

¿Le ha gustado el Mundial de Catar?

Los estadios son maravillosos y la organización, por lo que he visto, de primera. Nunca imaginé realmente que el Mundial saliera de Europa y Suramérica, pero este es un espectáculo global, un negocio, además de un juego. No hay razones para negarle al país que tenga el legítimo derecho a postularse como sede y trascender. Lo que si no me gusta es la época del año, porque los jugadores vienen mal. Y aunque me gusta la tecnología aplicada al fútbol, no como la usan en el VAR. Van a tener que mejorar, porque sigue dependiendo del error humano y le quita mucho ritmo y autenticidad al juego.

¿Listo para Estados Unidos, México y Canadá en 2026?

Siempre digo lo mismo, faltan cuatro años, vamos a ver. Mi pasión, más que el periodismo, es el fútbol y verlo es lo que me mantiene motivado. Espero tener salud y vigencia para entonces.

