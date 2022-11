Luis Fernando Suárez: las sorpresas sí son posibles

Luis Fernando Suárez, que dirigió a Ecuador y Honduras en Mundiales, fue presentado el 21 de junio de 2021 como director técnico de Costa Rica. / AFP Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Dicen que el fútbol es la dinámica de lo impensado. Memorables son las victorias de los que eran catalogados como vencidos y resultaron vencedores. Pasó en 1982, cuando Argelia derrotó 2-1 a Alemania Occidental; en 2002, cuando Francia perdió con Senegal por un gol; a Argentina le pasó en 1990 cuando cayó ante Camerún por la mínima diferencia y también ayer al perder 2-1 contra Arabia Saudita. Le pasó a Italia en 2014, cuando fue derrotado por la Costa Rica de Jorge Luis Pinto. ¿Hoy? Luis Fernando Suárez apuesta a otro de estos capítulos en la historia de los mundiales. Los ticos buscarán la épica frente a la renovada España de Luis Enrique.

“Aunque suene utópico, uno siempre quiere quedar campeón. La gente lo puede ver sin sentido, de pronto ser igualado con los demás, pero quiero ser igualado. Somos conscientes de que no es fácil, pero deja uno una estela diferente, al menos se deja un mensaje diferente y se puede lograr si se hacen las cosas bien”, dijo Suárez en entrevista para Caracol Radio. Parece obvio, pero nadie sale a competir pensando que va a perder. Pero no es tan simple como eso, pues más que la preparación técnica y táctica, es la mentalidad que se forja en el grupo para verse de igual a igual frente a un rival que se pinta superior.

Toda la información del Mundial de Catar está en un solo lugar, encuéntrela aquí

Es la mentalidad lo que más deben trabajar los costarricenses. Todos los señalan como el comodín del grupo E, pues, además de los españoles, tendrán que enfrentar a alemanes y japoneses. Un grupo con mucha historia, que muchos asocian con los enfrentamientos que lejos del fútbol tuvieron en el siglo pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Todos miran a las grandes potencias, pocos se acuerdan de los ticos, pero ese hecho tiene una ventaja, y es que ellos no tienen nada que perder, juegan sin presión, pero con la inspiración de dar la sorpresa, creerse el cuento y dar el que puede ser el batacazo más importante de la Copa del Mundo.

Es difícil de explicar pero es algo que solo los ticos entendemos. 😎



¡El Pura Vida está en Catar y está listo para darlo todo en el Mundial! 💥



🇨🇷¡VAMOS TICOS, ES MOMENTO DE UNIÓN, NUESTRO MOMENTO LLEGÓ! 🇨🇷https://t.co/GlP7J16YcE#FCRF #PuraVidaEnQatar22 #LaSele — FCRF (@fedefutbolcrc) November 22, 2022

Pierde quien no cree. Pierde el que no sueña, pero soñar no basta. Soñar debe ser uno de los motores para actuar. Para Costa Rica no es difícil. Su fútbol lleva un poco más de 100 años. Ha ido solo a dos mundiales, pero en ambos avanzó de la fase de grupos. Primero estuvo en Italia 90, donde llegó a octavos de final; luego lo hizo en Brasil 2014, en ese entonces también dirigido por otro colombiano, Jorge Luis Pinto, y en el que avanzó hasta cuartos de final. Desde aquella vez existe la figura de Keylor Navas, quien desde la seguridad que ofrece en el arco logra darles la confianza necesaria a sus compañeros. Se destacan también Francisco Calvo, defensa central, que ha sido uno de los jugadores más regulares de la selección, así como Celso Borges, volante, y Joel Campbell, delantero.

Sin ser titular constante, Costa Rica tiene el único jugador de la Liga BetPlay en el Mundial: Juan Pablo Vargas, central de Millonarios. El conjunto azul recibe, así como todos los clubes que hayan aportado futbolistas a la Copa, US$500.000 por semana de permanencia en el campeonato.

Lo invitamos a conocer Disparos a gol, la relación entre los Mundiales y la política

Es el tercer Mundial para Costa Rica, así como también es el tercero para Luis Fernando Suárez, quien también quiere superar su registro. En Alemania 2006 logró su mejor participación como entrenador, cuando logró llegar a octavos de final con la selección de Ecuador. En Brasil 2014 volvió, pero con el combinado de Honduras, donde no superó la fase de grupos.

La revolución de Luis Enrique en España

Mucha expectativa hay alrededor de la selección de España. Será el primer Mundial bajo la dirección de Luis Enrique, quien ha dado de qué hablar por la forma como ha revolucionado la comunicación con la prensa y la hinchada. Hace menos de una semana ofreció su primera transmisión por Twitch, que llegó a tener un pico de 200.000 espectadores y respondió preguntas sobre la roja y sus impresiones de lo que será su participación en la Copa del Mundo.

✅ ¡¡Sesión de entrenamiento oficial completada!!



🏟️ Mañana, a estas horas, estaremos en el descanso de nuestro partido de estreno mundialista en el estadio Al Thumama.



🤔 ¿Qué resultado pensáis que habrá en el marcador tras los primeros 45 minutos? #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/YfAAfrVObD — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 22, 2022

“Es un partido muy difícil. Es el tercer Mundial de Costa Rica y antes han competido increíblemente bien. Va a ser un partido muy difícil para nosotros. Tenemos muchas ilusiones y ganas de ganar este primer partido”, comentó el entrenador español en la previa.

Una España con un tinte blaugrana, muy similar en número a la que ganó el Mundial de Sudáfrica en 2010. Ocho de los 26 jugadores convocados son de Barcelona, equipo que más aportó futbolistas al Mundial, con un total de 17.

Catar 2022 se escucha: El Espectador a rueda, un pódcast en el que le seguimos la pista al Mundial

¿Las apuestas? Rodri, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Ansu Fati y Marco Asensio son los jugadores que se esperan sean la revelación del campeonato.

La jornada empezará a las 5:00 a.m. con el partido Croacia vs. Marruecos, luego jugará Alemania vs. Japón (8:00 a.m.) y cerrará con Bélgica vs. Canadá (2:00 p.m.).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador