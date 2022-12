Luka Modric, la verdad del fútbol

Luka Modric, capitán de la selección de Croacia, uno de los mejores jugadores del Mundial de Catar 2022. EFE/EPA/Friedemann Vogel Foto: EFE - José Méndez

El día que entreguen el premio al jugador más inteligente del planeta, tiene que ser para Luka Modric, el gran referente de la selección de Croacia, sorpresiva semifinalista del Mundial de Catar 2022, luego de eliminar a Brasil en la definición por cobros desde el punto penalti.

Y no es que en Doha el volante del Real Madrid haya hecho cosas extraordinarias, sino que todo lo ha hecho bien dentro y fuera del terreno de juego. Cada partido que juega es una clase magistral que les deberían mostrar a los niños en todas las escuelas de formación para que aprendan cómo moverse en la cancha, cómo ejecutar las jugadas y cómo liderar a sus compañeros.

Mire: Catar 2022: Así quedaron las semifinales del Mundial, ¿cuándo empiezan?

Después del duelo de cuartos de final ante Brasil, en la sala de conferencias del estadio Education City, rompió el estricto protocolo de la FIFA para saludar uno a uno a los periodistas croatas que acompañan a la selección y hasta se tomó fotos con ellos. “Gracias, gracias. Este triunfo es de todos nosotros, de ustedes también. Cuando Neymar hizo el gol todos nos dieron por muertos, pero seguimos luchando, como siempre”.

Con apenas 1,72 metros de estatura y 65 kilogramos de peso, Luka parece todo menos el líder de un grupo de guerreros que, a fuerza de orden táctico, disciplina y solidaridad, están a punto de llegar a su segunda final mundialista, pues en Rusia 2018 disputaron el título contra Francia.

“Es un modelo en todo sentido: como persona, como deportista, como compañero. Tiene 37 años, ha ganado todo en el fútbol, tiene su futuro asegurado, pero es el que mayor motivación tiene para darle alegrías a su gente”, admite el técnico Zlatko Dalic, quien con humildad admite que el gran referente del grupo es el capitán y no el entrenador.

Luka forjó su carácter luchando contra las adversidades. Tenía apenas seis años cuando se intensificó el conflicto entre serbios y croatas en la antigua Yugoslavia. A su abuelo lo asesinaron a pocos metros de su casa, en Jasenice, y el resto de la familia tuvo que huir de la violencia y radicarse en una población neutral llamada Zadar.

Fue allí en donde comenzó a jugar al fútbol después de las jornadas escolares. Pese al miedo y los peligros, permanecía en las calles hasta la madrugada pateando pelotas de trapo y anotando goles en arcos armados con piedras y palos de madera.

“Vivíamos en el Hotel Kolovare, un centro para refugiados, en una habitación pequeña, pero cómoda. Era feliz, más allá de que sentía angustia por lo que escuchaba en las noticias y las constantes amenazas de bombardeos”, recuerda.

Vídeo: mire los goles con los que Francia pasó a semifinales

Creció de la mano del entrenador Tomislav Bacic, soñando con emular a Davor Suker, Robert Prosinecki, Zvonimir Boban y los demás integrantes de la selección de Croacia que finalizó tercera en el Mundial de Francia 1998, considerados entonces verdaderos héroes nacionales.

Y fue fichado por el Dinamo de Zagreb, que lo cedió un año al HSC Zrinjski Mostar, de Bosnia, porque uno de los asistentes técnicos consideraba que era muy delgado y no tenía el físico necesario para resistir la exigencia de la primera división. “Eso me enseñó a no rendirme, a nunca bajar los brazos, que es lo que hago en todos los aspectos de mi vida”, dice.

Debutó como profesional en 2006 y se estrenó con la selección de Croacia en un amistoso que le ganó 3-2 a Argentina, el mismo en el que Lionel Messi marcó su primer gol con la absoluta. Ese mismo año jugó el Mundial de Alemania.

“El crack de los rizos dorados”, como le decían, pronto marcó diferencia en su país. Fue clave para que el Dinamo ganara tres ligas seguidas, lo que obligó a los directivos a firmarle un contrato de larga duración.

Era un volante mixto, de esos de área a área que se estaban poniendo de moda. Claro, con la pelota a la hora de generar fútbol ofensivo y eficiente para ayudar en la marca. Respaldado, además, por una inexplicable capacidad física para correr durante todo el partido, en todos los partidos.

“Tuve un entrenador que me explicaba los secretos de cada posición, para que cuando se necesitara ahí, lo pudiera hacer. He jugado de todo, hasta de portero”, reconoce Modric, quien se convirtió en 2008 en el fichaje más caro hasta entonces en la historia del Tottenham, que pagó 27 millones de euros por él.

En Londres siguió evolucionando. Tranquilo, respetuosos y cordial, se ganó un sitio en la Premier League, mientras sumaba partidos internacionales con la selección nacional. Pero el gran salto a la élite lo dio en el verano de 2012, cuando llegó al Real Madrid por pedido de José Mourinho.

“Luka es la verdad del fútbol. El jugador perfecto, que piensa bien y ejecuta bien. El hombre que saca lo mejor de sus compañeros. Tácticamente te da muchas alternativas y estratégicamente sabe tomar decisiones. Presiona cuando se debe hacer y baja el ritmo en el momento justo. Cuando tiene que entregar el balón, lo hace, y si es necesario aguantarlo, también”, explica el técnico lusitano, quien siempre ha reclamado el crédito por la llegada de Luka al Santiago Bernabéu.

Y en Madrid terminó de consolidarse ganando, entre muchos otros trofeos, cinco ligas de campeones de Europa y el Balón de Oro de 2018, año en el que jugó la final del Mundial de Rusia 2018, donde fue el mejor jugador. “Fue el momento más lindo de mi carrera”, recuerda, después de vencer a Brasil el viernes, admitió que “habernos recuperado del golpe anímico que significó ese gol de Neymar, con casi todo el estadio en contra y a tan poco del final, fue una muestra más de que el objetivo que teníamos al venir a Catar, que era mejorar lo de hace cuatro años, es posible. Vamos a seguir luchando para lograrlo”.

Y fiel a su estilo, no ahorró elogios para sus compañeros: “Este es un equipo muy renovado. Ya no tenemos a Ivan Rakitic, Mario Mandzukic ni Danijel Subasic, pero sí a otros jóvenes con mucha personalidad y espíritu. Acá tal vez me distinguen por ser el más viejo, pero la lucha es de todos; la mayor fortaleza que tenemos es el grupo, la familia que hemos formado y la confianza de saber que cada uno entrega el máximo por los demás”.

Sobre la actuación del arquero Dominik Livakovic reconoció que “ha sido nuestro héroe en las tandas de penaltis contra Japón y Brasil, pero no nos sorprende, porque tiene grandes condiciones y estudia bien a los rivales. Cuando tienes un hombre así en el arco, vas más tranquilo a cobrar, porque sabes que atajará algún remate”.

Messi, el próximo obstáculo

Después de superar a Neymar y compañía, el camino de Modric rumbo a la gloria tiene otro gran obstáculo: la Argentina de Lionel Messi, que en otra dramática definición por penaltis, tras el 2-2 en el tiempo reglamentario, avanzó el viernes a semifinales al imponerse 4-3.

Catar 2022 se escucha: El Espectador a rueda, un pódcast en el que le seguimos la pista al Mundial

“Hemos demostrado que independiente de los rivales, nos preparamos para hacer lo mejor posible. Cuando se puede jugar bien, lo hacemos, cuando hay que correr y meter, también lo hacemos. Y si nos toca defendernos y sufrir, respondemos”.

El martes 13 de diciembre, desde las 2:00 p.m., en el estadio de Lusail, el mismo de la gran final, Croacia y Argentina definirán el primer finalista del Mundial de Catar 2022. Modric y Messi se verán cara a cara, como lo hicieron tantas veces con Real Madrid y Barcelona, respectivamente. Será el duelo entre el mejor futbolista de los últimos tiempos, como lo ratifican los galardones que ha recibido el argentino, y el más inteligente, para el que debían inventarse ese premio.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador