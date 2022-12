Marruecos vs. Francia: una historia de colonialismo y migración

Hace unos días, franceses y marroquíes celebraban juntos la clasificación a la semifinal en las calles de París. Este miércoles serán rivales por un cupo a la final de Catar 2022. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Este Mundial ha traído consigo duelos entre naciones cuya historia entre sí ha tenido varios capítulos, en especial fuera de las canchas. En este torneo presenciamos duelos con cargas políticas como el Irán-Estados Unidos, que no superó lo deportivo pese al morbo que había, y el Serbia-Suiza, que se escaló por momentos debido a las tensiones que salieron a la luz en la previa del compromiso.

Tal como ocurrió contra España en los octavos de final, Marruecos tiene este miércoles la oportunidad de eliminar del Mundial a otro de sus excolonos. Los dirigidos por Walid Regragui tienen la posibilidad de seguir haciendo aún más grande su hazaña en el torneo, mientras que la Francia de Kylian Mbappé, Olivier Giroud y Antoine Griezmann busca su segunda copa consecutiva.

Arranquemos con un poco de historia. A principios del siglo XIX, la industrialización europea vio el norte de África como un territorio estratégico y poseedor de muchas riquezas que podrían financiar sus proyectos megalómanos. En 1904 Francia y España establecieron zonas de influencia en lo que ahora conocemos como Marruecos. Los primeros se asentaron en la mayor parte del territorio y los segundos en las regiones del sur y las ciudades de Ceuta y Melilla.

En la práctica, Marruecos era una colonia. Varios sectores de la población magrebí se opusieron a la ocupación europea, entre ellos los republicanos del Rif, que no reconocían al sultán Muley Yúsuf, cuyo poder era simbólico, y se declararon independientes. No obstante, poco consiguieron porque una coalición entre colonos les derrotó.

En el protectorado francés se produjo una llegada masiva de colonos, que se quedaron las mejores tierras y se preocuparon poco por invertir en proyectos que beneficiaran a la población local. A mediados del siglo XX los movimientos nacionalistas tomaron más fuerza y se extendieron a los principales centros urbanos, además contaron con el apoyo del sultán Mohamed V, sucesor de Yúsuf. Por esa razón, los franceses mandaron al monarca al exilio y pusieron a otro en su lugar.

La nueva administración fue considerada ilegítima por la población árabe y crearon el Ejército de Liberación como fuerza de resistencia, que no reconocía al gobierno títere de los franceses y pedía el regreso de Mohamed IV, exiliado en Madagascar. Ante la presión de la población local y la comunidad internacional, Francia se sentó a negociar la independencia.

Una de las herencias de la colonización francesa es la gran comunidad marroquí que reside en la Francia actual. Se estima que 1.3 millones de inmigrantes, nacidos en Marruecos o con raíces allá, residen en territorio francés. Al principio los marroquíes llegaron por ser colonia, luego lo hicieron por las condiciones económicas favorables.

Por esa migración, varios de los que mañana representarán a Marruecos nacieron y/o crecieron en el país que será su rival. El capitán Romain Saïss, el extremo Sofiane Boufal y el entrenador Walid Regragui vieron la luz en el país que este miércoles deben vencer.

Como curiosidad adicional, hay más jugadores de la selección magrebí jugando en la liga francesa que en cualquier otra. La influencia del país que preside Emmanuel Macron en la sorpresa del torneo es más que latente, pero no va a influir en las decisiones que tomen sus jugadores en la cancha. Tal como pasó con los jugadores marroquíes nacidos en Bélgica, no les pesó enfrentar al país que les dio todo porque para ellos no hay nada que pese más que lograr la victoria con la bandera que ondea en su corazón.

Marruecos cuenta con futbolistas nacidos en España, Bélgica, Italia, Alemana y Países Bajos entre sus convocados. Todos ellos saben que no solo representan a un país, sino a todo un continente, África, y a todo un pueblo, los árabes.

En París, el duelo tiene en vilo a las autoridades. En medio de las celebraciones por los resultados de la semana pasada, cuando Francia y Marruecos vencieron a Inglaterra y Portugal respectivamente, hubo disturbios, por lo que la fuerza pública intervino. A la expectativa de lo que pueda ocurrir la ciudad luz se prepara para algo que es más que un partido de fútbol.

En sus pies está la primera posibilidad de consolidar la primera final sin países europeos desde Uruguay 1930, cuando el anfitrión derrotó 4-2 a Argentina. En 1950, cuando la celeste y Brasil definieron el título, se trató de un cuadrangular.

