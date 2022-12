Se acaba la copa: las particularidades que dejó el Mundial de Catar

Doha, Lusail, Rayán y Jor fueron las sedes del primer Mundial celebrado en territorio árabe. Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

Por primera vez la Copa del Mundo fue acogida por un país árabe. Catar fue el escenario al que cientos de miles de aficionados al deporte rey visitaron para un mundial inusual. Por primera vez, la Copa Mundial de fútbol tuvo restricciones para el consumo de alcohol, que fue limitado para espacios y contextos muy específicos, y también tuvo como sede un lugar bastante más diferente a los que hayan acogido el torneo con anterioridad.

También fue un certamen sin precedentes para los aficionados árabes, quienes se sintieron locales. No tanto por los partidos en los que participó Catar, la selección anfitriona, sino por los hinchas que asistieron a ver los encuentros de Marruecos, Túnez y Arabia Saudita. Todos los equipos que jugaron contra ellos se sintieron como visitantes. Influyó un poco el ‘boicot’ de los hinchas europeos que no asistieron en masas, como sí ocurrió en pasadas ediciones.

Una de las principales postales que dejó este torneo llegó desde los aficionados árabes, que en varias ocasiones, por medio de banderas, mostraron su solidaridad con la causa de Palestina. Destaca la celebración de Marruecos en las que sus jugadores celebraron con la bandera del país que en la actualidad tiene reconocimiento limitado.

También por críticas a los derechos humanos hubo protestas. La FIFA no permitió que los capitanes de Suiza, Alemania, Dinamarca e Inglaterra portaran el brazalete One Love, una protesta a favor de la diversidad sexual. Por esta razón, los alemanes se taparon la boca en una de las fotos que se tomaron como equipo y los ingleses hincaron su rodilla antes del pitazo inicial de cada partido que jugaron.

Pese a que en la previa del torneo, Gianni Infantino dijo que no habría problemas con las manifestaciones en solidaridad con la causa LGBT. No obstante, los funcionarios de logística en Catar le negaron la entrada a quienes portaban los colores de la bandera arco Iris. Está el caso de la exfutbolista galesa Laura McAllister o el del periodista estadounidense Grant Wahl, quien falleció en territorio catarí por cuasas todavía no determinadas.

Al principio hubo malentendidos con la prensa, destaca la intimidación que padeció un comunicador danés a pocos días de que comenzara el torneo oficial. Oficiales cataríes amenazaron al corresponsal con destruir su cámara y días más tarde la organización se disculpó con él por el altercado. Cabe recordar, que a diferencia de otras copas del mundo, en esta hubo lugares específicos para poder grabar.

El Mundial dejó, al menos, en lo que respecta a Catar, una mirada preocupante respecto a los derechos humanos y el blanqueamiento de situaciones de abuso con eventos deportivos. Si bien el gobierno catarí modernizó sus normas en materia de derecho laboral por la presión internacional, múltiples reportajes de agencias extranjeras revelaron las condiciones con las que vivieron los trabajadores migrantes que construyeron la infraestructura. La organización minimizó las afectaciones a los obreros y fue respaldada por la Fifa.

