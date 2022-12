Video: “Dibu” Martínez genera polémica por cargar un bebé con la cara de Mbappé

Mbappé y "Dibu" Martínez durante la final de la Copa del Mundo. / "Dibu" Martínez celebrando el triunfo en Argentina. Foto: Twitter

Después de dos días de fiesta en Argentina, gracias al triunfo de la selección de fútbol en el Mundial de Catar 2022, los hinchas y jugadores siguen disfrutando de haber llegado a la cima, la que, por más de 30 años, querían volver a alcanzar. Sin embargo, a pesar del apoyo de cientos de personas en Latinoamérica, las críticas han llegado con más fuerza para una de las figuras del partido final, Emiliano el “Dibu” Martínez.

Desde el inicio de la ceremonia de entrega de reconocimientos a los jugadores, Martínez ya mostraba un poco de su particular forma de celebrar con un gesto obsceno que quedó guardado en la memoria de millones de seguidores que veían la transmisión en vivo.

Ya en los camerinos, el arquero lo volvió a hacer cantando una arenga hacia Kylian Mbappé, el 10 de la selección de Francia, quien se mostró desconsolado durante la premiación. El video que se filtró a redes dio paso a más críticas en contra de su actitud “arrogante”. Y ahora es tendencia, un nuevo video que muestra, de nuevo, un acto negativo hacia Mbappé.

Podrá ganar mil copas, la grandeza y educación nunca la tendrá.



Sin palabras lo del Dibu Martínez. pic.twitter.com/urxXunyzbh — Helio H (@heliodoroh) December 18, 2022

¿Cuál fue la foto del “Dibu” Martínez?

“Irrespetuoso”, “hipócrita”, “mala persona”, “lo peor que le ha pasado al fútbol”, son algunas de las críticas que se leen en redes sociales, después de que se conoció la imagen viral de Emiliano Martínez donde se ve sosteniendo a un bebé de juguete con la cara de Mbappé.

El suceso ocurrió durante la tarde de este martes 20 de diciembre, acción que muchos seguidores notaron, ya que se ve el momento en el que el arquero de la selección argentina carga al muñeco e incluso lo arrulla mientras canta la famosa arenga “un minuto de silencio”, tal como el video filtrado en los camerinos.

Periodistas de todo el mundo y fanáticos de diferentes partes de Latinoamérica han dejado sus opiniones en Twitter, donde las fotos y videos del deportista causaron la rabia de muchos amantes al fútbol. Incluso, algunos, han comparado el más reciente video con su foto en la cancha mientras “consolaba” a Mbappé.

Su actitud, rechazada por muchos, también es injustificada porque se argumenta que el 10 de la selección de Francia hizo cuatro goles en un partido y tres de ellos, en muy poco tiempo. “Que alguien le diga al ‘Dibu’ Martínez que en el fútbol no podés tener de hijo a alguien que te metió 4 en un solo partido”, afirma una usuaria. Un periodista de FOX México, también lo tildó de “corriente, patán y naco”.

Un hipócrita, un corriente y un mal ganador.



Todo eso engloba al Dibu Martínez.



Primero “consuela” a Mbappé cuando lo tiene de frente, y después se burla de él.



Una vergüenza de futbolista. pic.twitter.com/f3neiHPDAC — Helio H (@heliodoroh) December 20, 2022

En anteriores declaraciones del arquero argentino afirmó que la soberbia no iba con él, después de que le preguntaran el porqué de su celebración después de ganar el guante de oro en la final del Mundial Catar 2022. “Porque los franceses me abucheaban. La soberbia conmigo no va”.

