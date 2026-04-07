Murió Mircea Lucescu, quien venía de dirigir a Rumanía en el repechaje mundialista

Mircea Lucescu, quien dirigió a Rumanía en el repechaje mundialista el pasado 26 de marzo, falleció a los 80 años. Foto: AFP - DANIEL MIHAILESCU

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Mircea Lucescu, seleccionador de Rumanía hasta la semana pasada, falleció este martes en Bucarest, donde permanecía hospitalizado desde hacía varios días tras sufrir una crisis cardiaca. El técnico, de 80 años, había sido ingresado la semana anterior luego de presentar complicaciones durante la preparación de un amistoso.

Lucescu venía de dirigir recientemente a la selección rumana en el repechaje mundialista rumbo a 2026. Su última aparición en el banquillo fue en la semifinal europea frente a Turquía, rival apagó el sueño de los rumanos de regresar a un Mundial tras su participación en Francia 1998.

Días después, debilitado, presentó su renuncia y dejó vacante el cargo. El veterano entrenador ya había sufrido un primer infarto años atrás, episodio que marcó un punto de quiebre en su vida deportiva y obligó a reducir su ritmo de trabajo. Aunque logró recuperarse y volvió a dirigir con normalidad.

Sin embargo, el Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest confirmó oficialmente su muerte en un comunicado. “Hoy, martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 20.30, se ha declarado el fallecimiento del señor Mircea Lucescu”, señaló el centro médico.

Con la selección de Rumanía, Lucescu dejó una huella profunda en dos etapas distintas. Fue el primer técnico en clasificar al combinado nacional a una Eurocopa, en 1984, y cuatro décadas después volvió con la intención de devolverle protagonismo a los Tricolorii.

A nivel de clubes, su trayectoria fue todavía más extensa y brillante. Su paso más recordado fue en Shakhtar Donetsk, donde construyó una era dorada: ganó 22 trofeos, incluidos ocho títulos de liga y seis Copas de Ucrania. Su mayor consagración internacional fue la Copa UEFA 2008-09, venciendo al Werder Bremen en la final.

La Federación Rumana de Fútbol también se pronunció con un mensaje cargado de emotividad tras conocerse el fallecimiento del entrenador. “Nuestro fútbol pierde hoy no solo a un brillante estratega, sino también a un mentor, un visionario y un símbolo nacional que llevó la bandera tricolor a las más altas cimas del éxito mundial”.

Además de Shakhtar, Lucescu dirigió clubes en varios países y dejó títulos en diferentes ligas. Pasó por equipos como Dinamo Bucarest, Rapid Bucarest, Inter de Milán, Galatasaray, Besiktas, Dinamo de Kiev y Zenit San Petersburgo, con el que ganó la Supercopa de Rusia. También tuvo experiencias formativas en Italia con Cremonese y Brescia.

Antes de convertirse en entrenador, Lucescu fue un futbolista destacado en su país natal. Jugó en Dinamo Bucarest, Stiinta Bucaresti y Corvinul Hunedoara y disputó 64 partidos con su selección entre 1966 y 1979. Fue capitán en el Mundial de México 1970, torneo en el que enfrentó al Brasil de Pelé.

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