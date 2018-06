Nacional acaricia otro título

Redacción deportes

Atlético Nacional sabe jugar finales. Y sabe ganarlas. Con jerarquía se impuso este miércoles 1-0 en su visita al Deportes Tolima, en el juego de ida de la gran final de la Liga Águila.

Con la victoria, el conjunto verdolaga quedó a 90 minutos de su decimoséptima estrella, que espera celebrar ante su afición el próximo sábado, desde las 7:15 p.m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Y aunque fue un duelo parejo, Nacional lo desequilibró por su oficio, su experiencia, su capacidad para controlar al rival y aprovechar las pocas opciones de gol que tuvo.

Eso sí, también tuvo suerte, pues la lesión de Ángelo Rodríguez, la gran figura tolimense, les quitó ímpetu y alternativas en ataque a los locales. Lo peor para los pijaos fue que el artillero sanandresano no podrá actuar en el juego de vuelta, pues sufrió un desgarro en el muslo de su pierna derecha.

En la primera mitad ambos equipos alternaron el dominio y no generaron mucho peligro en el arco rival. El venezolano Yohandry Orozco desperdició una opción clara al comienzo del partido. Después Gonzalo Castellani por poco marca de media distancia y Reinaldo Lenis también inquietó.

En la segunda mitad, ya sin Rodríguez en la cancha, Tolima salió a presionar a Nacional, pero se encontró con un gol en contra del que no se pudo recuperar.

Dayro Moreno recibió un balón en el borde del área tolimense, lo abrió a un costado, en donde Lenis tuvo tiempo y espacio para acomodar un centro preciso al segundo sector, en donde apareció Dayro nuevamente para vencer al arquero Álvaro Montero de golpe de cabeza.

La única chance clara de empatar de los locales fue un tiro libre de Orozco, bien atajado por Fernando Monetti. Nacional, en cambio, pudo ampliar la ventaja con Stiven Lucumí y el propio Dayro Moreno, quien en el último minuto desperdició una perfecta habilitación de Castellani.

Nacional no brilló, pero ganó con justicia frente a un cuadro vinotinto al que le pesó la final. Y aunque la serie no está definida, las estadísticas no son alentadoras para el equipo de Alberto Gamero, pues su rival no ha perdido en Medellín durante toda la Liga Águila. Ni siquiera ha recibido goles en los 11 partidos que ha disputado en su casa.

“Estamos contentos por el resultado. Fue un gran partido. Tuvimos gran concentración y demostramos por qué hemos hecho una campaña tan buena durante todo el semestre. Vamos a tratar de hacer lo mismo en nuestro estadio y salir campeones, que es lo que nos propusimos cuando llegamos en enero. La serie está abierta y nos vamos a preparar muy bien. No hay nada ganado”, aseguró el técnico verdolaga, el argentino Jorge Almirón.

Una de las figuras del Tolima, Yohandry Orozco, admitió que “no salió el partido que habíamos planeado y luego la lesión de Ángelo nos perjudicó mucho. Igual vamos a ir a darlo todo como visitantes y a pelear hasta el final”.

Nacional podría celebrar su título de Liga número 17, el sexto en los últimos cinco años y el décimo desde 2002, cuando se implementaron los torneos semestrales. Tolima, a pesar de la derrota, sigue aspirando a levantar su segundo trofeo de Liga, pues salió campeón en 2003.