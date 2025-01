“No veo la salida de James Rodríguez como un alivio”: Íñigo Pérez

El entrenador íñigo Pérez no le dio continuidad a James Rodríguez en el Rayo Vallecano. Foto: Agencia EFE

El Club León de México oficializó este lunes la contratación del volante colombiano James Rodríguez, procedente de España, en lo que se ha considerado como el gran fichaje para la temporada 2025 en el país azteca.

Rodríguez, de 33 años de edad y capitán de la selección nacional, rescindió su contrato con Rayo Vallecano, con el que apenas jugó siete partidos entre agosto y diciembre del año pasado. Tuvo varias ofertas, entre ellas una muy importante del Junior de Barranquilla, pero se decantó por la del equipo de la Liga MX.

El colombiano no gozó de la confianza de Íñigo Pérez, técnico del club madrileño, quien habló con la prensa en la previa del encuentro entre sus dirigidos y la Real Sociedad, por los octavos de final de la Copa del Rey. Dicho compromiso está agendado para este jueves a la 1:30 p.m. (hora colombiana).

“No veo la salida de James como un alivio. Ha estado un periodo corto de tiempo. Él ha tenido un comportamiento muy bueno con todos. Que ahora haya salido quiere decir que no encontraba lo que uno buscaba. Le deseo lo mejor”, comentó Pérez cuando le preguntaron por el colombiano.

La llegada del 10 tricolor al Rayo Vallecano fue una apuesta del presidente del club, Raúl Martín Presa, más no una petición del entrenador, quien prefería a futbolistas de otro perfil como los españoles Jorge de Frutos, Álvaro García e Isaac Isi Palazón. Pérez no encontró la manera de que el ídolo colombiano encajara en su sistema.

“Yo hago autocrítica porque no he sido capaz de sacar el máximo rendimiento de James. No sois pesados los periodistas. Desde el primer día que esto empezó a suceder dije que era normal debido a la magnitud del jugador que es. Lo entiendo y lo acepto”.

El Rayo Vallecano ocupa en estos momentos la novena casilla de LaLiga EA Sports con 25 unidades, a cinco puntos de los cupos a competencias europeas. El principal objetivo, que era la permanencia en la máxima categoría, parece casi resuelto.

James, por su parte, pasó de estar bajo las órdenes de Íñigo Pérez a las del argentino Eduardo Berizzo, quien le dijo que espera que en León pueda cumplir el mismo rol que ha tenido en la selección de Colombia.

