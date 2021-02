El tenista español avanzó a los octavos de final del Abierto de Australia tras vencer en tres sets al británico Cameron Norrie.

Rafael Nadal, actual número dos del escalafón de la ATP, superó a Cameron Norrie en la tercera ronda del Abierto de Australia por 7-5, 6-2 y 7-5. Con la victoria el español aseguró su cupo en la segunda semana del Grand Slam, después de arrastrar problemas físicos en su espalda durante los primeros días del torneo.

“Todos los partidos son duros. No pude convertir las oportunidades que tuve al principio, pelotas de rotura en especial, y por eso tuve que sufrir un poco”, dijo al concluir el encuentro que se disputó este sábado.

Para Nadal una vez más fue suficiente su primer servicio, más cortado que de costumbre, para sostener y llevarse el compromiso.

Su rival no se dejó intimidar por su presencia y ofreció una batalla digna. En el primer set el británico rompió el saque del español cuando este se disponía a cerrarlo con 5-3 a su favor. Sin embargo, la reacción de Nadal fue inmediata y le pagó a Norrie con la misma moneda para vencerlo en el primer asalto.

Nadal mejoró su tenis en el segundo set, en el cual cometió nueve errores no forzados menos que en el primer parcial, para llevarse la segunda manga por un contundente 6-2.

El tercer set fue interrumpido unos minutos a causa de la lluvia, que tampoco fue suficiente como para cerrar el techo de la pista Rod Laver Arena. La igualdad fue protagonista de nuevo en el que fue el parcial final y una rotura de Nadal en el último juego le hizo llevarse el triunfo tras dos horas y cuarto de partido.

Según el español este no era un juego fácil, se trataba de “la primera prueba de nivel” de la competencia. Ahora, en los octavos de final, tendrá que enfrentarse al italiano Fabio Fognini, número 16 de la ATP.

Fognini llegará a la cuarta ronda, tras haber superado con comodidad su tercer obstáculo en Melbourne Park contra el australiano Alex De Miñaur por 6-4, 6-3 y 6-2.

Nadal se refirió al italiano, rival al que ha derrotado en 12 de las 16 oportunidades en que se han enfrentado, como un tenista para tener cuidado: “él va a llegar con plenitud de confianza porque ha ganado con comodidad contra De Miñaur. Tengo que estar listo. Hemos tenido buenas batallas en el pasado”.

Además, Rafa también habló de su condición física, que lo ha hecho sufrir gran parte de la competencia: “Mi espalda ha mejorado por primera vez desde que tuve el problema en un principio. Me ha faltado dinamismo en las piernas, pero es normal porque ayer (el pasado viernes) no me entrené y mi preparación ha venido condicionada por este problema”.

“Ahora tengo más esperanzas. Tengo que recuperar mi físico y mi tenis a base de entrenar. Mañana (el próximo domingo) entrenaré más de lo que suelo hacer entre partidos de Grand Slam porque tengo que recuperar mi mejor forma”, admitió en la rueda de prensa posterior a su juego en la tercera ronda del Abierto de Australia.