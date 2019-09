Angie Orjuela celebró por tercera ocasión en la Carrera de la Mujer

Redacción deportes

Además de Angie Orjuela, ganadora de la XIII edición de la Carrera de la Mujer, más de 15.000 mujeres celebraron al cruzar la meta, tanto en las distancias de 5 como de 10 kilómetros.

Y celebraron porque mejoraron sus registros, superaron sus miedos. Celebraron porque siguen luchando en la prevención del cáncer de seno, por la igualdad de género y la masificación de hábitos de vida saludable.

Cada una de las 15.000 corredoras que se hicieron presentes en el Parque Metropolitano Simón Bolívar tenía una historia por contar. Por eso, entre otras de las novedades de la carrera, muchas de ellas estuvieron acompañadas por hombres, que por primera vez pudieron competir a su lado, en la distancia de los 10 kilómetros.

“Cada hombre que se inscribió para la Carrera de la Mujer está diciendo que está en contra de la violencia de género. Pero todo ha sido un proceso y por eso celebramos el día que los hombres pudieron correr en la Carrera dela Mujer, después de haber logrado un buen posicionamiento”, recalcó Juan Carlos González, director del certamen deportivo.

Las atletas de la categoría élite también contaron su propia historia, en una prueba que estrenó recorrido, con menos curvas, pero con tres puentes que hicieron más complicada la ruta, pero a la vez más emocionante.

De hecho, cuando Carolina Tabares, del Equipo Porvenir, decidió romper el lote, a la altura del kilómetro cinco, sobre la Avenida La Esperanza, solo la keniata Naon Induta pudo seguirle el paso. Atrás se quedaba su compañera Angie Orjuela, que en algún momento llegó a resignar sus posibilidades de disputar el primer lugar.

“Sufrí mucho en esta carrera definitivamente. Sabía que venía con en buenas condiciones, pero se me hizo muy duro. En alguna parte de la competencia iba de tercera, no me quería dar por vencida, pero llegué a pensar que no iba a poder. Afortunadamente cambiaron el ritmo y les llegué, pero sufrí hasta el final y solo me sentí ganadora al cruzar la meta”, contó Orjuela, quien logró de esta manera su tercera victoria en la prueba, en la que también ganó en 2016 y 2017.

Orjuela superó a Induta en el kilómetro 7, en el puente de la carrera 50, mientras que, a su compañera del Equipo Porvenir, apenas le pudo llegar en el kilómetro 8. Al final, Orjuela cronometró 36:25, para quedarse con el primer lugar, mientras que segunda llegó Carolina Tabares, con un registro de 36:38, y el tercer lugar del podio lo ocupó Naon Induta, con 37:16.

La otra buena historia de la carrera la contaron los propios patrocinadores, quienes anunciaron que el año entrante regresará la Carrera de la Mujer a Medellín.

“Es la segunda vez que estamos acompañando a la Carrera de la Mujer, llena de satisfacción, como ustedes mismos lo han vivido. Hoy les trajimos una sorpresa, y es que la carrera de la Mujer estará el otro año en Medellín. Queremos hacer esto de la mano de los aliados como Droguerías Colsubsidio y Discovery H&H. La Fundación Avon, quiere llegar a todas las mujeres, hombres y familias”, advirtió Carolina Henao, directora Ejecutiva de la Fundación Avon.

Y para cerrar con broche de oro todas estas historias, Linda Palma, la imagen de la Carrera de la Mujer, cruzó por primera vez la meta en una prueba de atletismo, con lo que se convirtió en la embajadora de cada una de las que se le midieron a la prueba. Hace un año estaba saliendo de una delicada enfermedad y hoy corrió 10 km.

“Independientemente de las dificultades que tengamos en la vida, económicas, sentimentales, de salud, o cualquiera que sea, lo principal es ser perseverantes y convencerse de que pueden vencer cualquier adversidad”, dijo Linda Palma emocionada.

La última historia de la carrera, la contaron los propios organizadores, quienes celebraron el cumpleaños de Carolina Henao, directora de la Fundación Avon, y de Lina Villegas, vicepresidente de programación de Discovery H&H, con una serenata de mariachis, que cerraron la jornada cantándoles a las homenajeadas y a las 15.000 participantes.

Resultados 10K élite:

1. Angie Orjuela, Equipo Porvenir, 36:25.4

2. Carolina Tabares, Equipo Porvenir, 36:38.1

3.Noan Induta, kenia, 37:16.3

4.María Fernanda Montya,Valle, 37:53.1

5.Leidy Lozano, Bogotá, 38:12.6